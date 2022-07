Tom Cruise đón tuổi 60

AnhTài tử Tom Cruise đi xem đua xe công thức 1 (F1) dịp bước sang tuổi 60, hôm 3/7.

Theo Pagesix, tài tử Top Gun diện áo polo màu xanh thủy tinh cùng chiếc kính râm dáng phi công quen thuộc. Anh là một trong những người đầu tiên đến chúc mừng Lewis Hamilton sau khi tay đua người Anh về đích thứ ba. Hamilton vui vẻ khi gặp Tom Cruise và chúc mừng sinh nhật diễn viên.

Tom Cruise (giữa) đi xem đua xe công thức 1 nhân sinh nhật tuổi 60. Ảnh: Backgrid

Tom Cruise là một người hâm mộ lâu năm của các môn thể thao tốc độ. Anh từng tiết lộ rất thích Lewis Hamilton và luôn đến cổ vũ tay đua mỗi khi không bận đóng phim. "Anh ấy là bạn thân của tôi. Hy vọng Lewis Hamilton có một ngày thi đấu tuyệt vời", Cruise nói với Pagesix trước chặng đua hôm 3/7.

Trên khán đài, tài tử Top Gun trò chuyện với ngôi sao truyền hình Gordon Ramsay, nữ diễn viên Amybeth McNulty. Họ sau đó được mời xuống phòng kỹ thuật của đội đua Mercedes để theo dõi các tay đua thi đấu.

Bên cạnh việc bước sang tuổi mới, Tom Cruise có nhiều điều để ăn mừng thời gian gần đây. Bom tấn Top Gun: Maverick của anh kiếm thêm 62,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên mức hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu. Bộ phim cũng là lần đầu Cruise có dự án vượt mốc tỷ USD. Hôm 27/6, diễn viên viết trên trang cá nhân: "Xin gửi lời chúc mừng tới những người trong ngành phát hành và sản xuất phim. Tôi cũng xin cảm ơn khán giả đã để chúng tôi mua vui cho các bạn. Hẹn gặp mọi người tại các rạp chiếu!".

* 'Top Gun 2': Nhiệm vụ bất khả thi trên không

Tom Cruise sinh năm 1962, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Thời mới đóng hành động, anh thường bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên nhờ chế độ tập luyện khoa học, nam diễn viên được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Phương Mai (theo Pagesix)