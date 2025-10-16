Tom Cruise chia tay người tình

Tài tử Tom Cruise vướng tin chia tay bạn gái kém 26 tuổi - diễn viên Ana de Armas - sau chín tháng yêu.

Theo The Sun ngày 15/10, chuyện tình kết thúc do cả hai không còn "những cảm xúc" cho nhau, quyết định làm bạn. Nguồn tin nhận xét Tom Cruise và Ana de Armas đều chín chắn trong chuyện chia tay.

Người này nói thêm: "Tom và Ana có những ngày vui vẻ bên nhau, nhưng thời gian yêu đương đã hết. Họ vẫn là bạn tốt nhưng không hẹn hò nữa. Họ nhận ra mối quan hệ này không thể tiến xa hơn, tốt hơn nên làm bạn".

Chân dung Tom Cruise và Ana de Armas. Ảnh: WireImage

Thông tin cặp sao yêu nhau dấy lên từ tháng 2, sau khi một số trang tin công bố hình ảnh hai người đi ăn tối tại London. Thời điểm ấy, trang People cho biết họ gặp nhau vì công việc, đi chung với người đại diện để bàn về khả năng hợp tác.

Nhưng kể từ cuộc hẹn đầu, Tom Cruise và Ana de Armas liên tục đi chơi với nhau. Dịp sinh nhật 37 tuổi của người đẹp hồi tháng 4, paparazzi phát hiện họ cùng dạo bộ tại công viên ở London. Tháng 5, Tom đưa cô đến tiệc sinh nhật của David Beckham.

Tom Cruise từng đưa bạn gái đi chơi bằng trực thăng riêng. Ảnh: Backgrid

Cuối tháng 6, cả hai nghỉ mát trên du thuyền ở Tây Ban Nha. Chuyến đi chỉ có hai người, thành viên của tàu và chó cưng của Ana. Một tháng sau, họ đi xem concert của ban nhạc Oasis ở sân vận động Wembley, London. Tom và Ana nhảy múa theo nhạc, có lúc anh nắm tay bạn gái. Phút giây ngọt ngào đó đã được DJ Goldie quay trúng, đăng trên Instagram của Goldie.

Dù liên tục gặp nhau, không ai lên tiếng về chuyện tình cảm. Ana de Armas chỉ xác nhận hợp tác với Tom Cruise. Trên show Good Morning America tháng 5, cô cho biết: "Không chỉ một mà là vài dự án cùng Doug Liman, Christopher McQuarrie và đương nhiên với Tom nữa. Tôi rất hào hứng". Doug Liman, Christopher McQuarrie là hai đạo diễn từng làm việc cùng Tom Cruise.

Trước đó, Tom Cruise khen tài diễn xuất của Ana trong phim mới của cô - Ballerina - với truyền thông. Trò chuyện với Access Hollywood tháng 5, anh nói: "Năng lực của cô ấy thật đáng gờm. Cô ấy là một diễn viên có kỹ năng diễn ấn tượng, hài hước và rất tài năng. Bạn có thể thấy điều đó trong Ballerina".

Cuối tháng 7, mối quan hệ tiếp tục gây chú ý khi nhiều trang báo quốc tế tung ảnh Tom Cruise công khai nắm tay người yêu khi dạo phố ở Mỹ. Các trang tin cho rằng hành động này cho thấy họ xác nhận chuyện hẹn hò.

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng). Video: Paramount Pictures Vietnam

Tom Cruise, 63 tuổi, được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo SCMP, anh là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Hiện anh giữ Kỷ lục Guinness Thế giới diễn viên có nhiều phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD nhất, với 11 dự án từ Jack Reacher (2012) đến The Final Reckoning (2025). Anh trải qua ba cuộc hôn nhân với Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes.

Ana de Armas, 37 tuổi, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out. Ngoài Ballerina, cô đóng nhiều tác phẩm như No Time to Die (vào vai "Bond girl"), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe). Cô từng hẹn hò Ben Affleck từ năm 2019 đến 2021.

Phương Thảo (theo The Sun, Page Six)