Tôi ước Hồng Loan và em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh 'huề nhau'

Hồi tháng 6/2023,3 tháng sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mâu thuẫn giữa những người thân của ông diễn ra gay gắt. Mẹ con bà Nhung (em gái nghệ sĩ) đề nghị được đứng tên chung với chị Loan cùng sở hữu căn nhà của Vũ Linh tại đường Đoàn Thị Điểm, với lý do nghệ sĩ từng mời họ về chung sống từ năm 2021. Tuy nhiên, chị Loan không đồng ý, nói sẽ bán hai thửa đất ở Thủ Đức, chia cho người thân trong gia đình để có vốn làm ăn. Chị cũng đề nghị mẹ con bà Nhung dọn ra khỏi nhà. Bà Nhung sau đó khởi kiện chị Loan, đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do chị Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm: nhà đất trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận; hai thửa đất số 87, 88 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và một ôtô. Những tài sản này đã được sang tên cho chị Loan. Do đó, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật sang tên cho chị Loan đối với các bất động sản trên. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, cho bà và ông Võ Thành Nhiêu; hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng . Trong đơn phản tố gửi tòa sau đó, chị Loan trình bày, cha là Võ Ngọc Ngoan (tên thật của nghệ sĩ Vũ Linh) không kết hôn với ai, khi qua đời không để lại di chúc. Chị là con gái duy nhất của ông nên cũng là hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất. Ban đầu, TAND quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết. Song, bà Nhung sau đó bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa hủy giấy tờ liên quan đến nhân thân của Hồng Loan. Đây là yêu cầu đặc biệt, thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP HCM.