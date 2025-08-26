Tôi trượt 7 nguyện vọng đại học dù dư điểm chuẩn

Một trường 'treo' nguyện vọng, các nguyện vọng vào đại học khác của tôi đều bị hiển thị 'trượt'.

Tôi sinh năm 2007, là thí sinh đại học năm nay, tôi đã không may mắn khi tất cả nguyện vọng đều hiển thị trượt dù tất cả nguyện vọng phía dưới đều dư điểm chuẩn.

Khi liên hệ với trường có điểm dư điểm chuẩn mà không đậu, trường nói rằng do trường đại học mà tôi đặt nguyện vọng 1 đã treo nguyện vọng 1 của tôi mà không để nguyện vọng xuống phía dưới để các trường khác xét.

Liên hệ ngược lại với đại học mà tôi đặt nguyện vọng 1, trường cho hay chỉ vừa mới có danh sách trúng tuyển vào ngày 25/8 và đã gửi lại danh sách trúng tuyển về Bộ, để cho các trường phía dưới xét tuyển lại. Và sau một, hai ngày sẽ có kết quả.

Ảnh: TC

Thế nhưng, việc xét tuyển như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tất cả thí sinh đã có trong danh sách trúng tuyển của những trường khác, đây là một hiệu ứng domino và lẽ ra các đơn vị liên quan đã phải có văn bản trực tiếp, và đưa ra hướng giải quyết cho thí sinh.

Việc chưa có hướng giải quyết rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thí sinh khác. Nếu không có một hướng gỡ rối cho thí sinh bị treo nguyện vọng như thế mà tiếp tục tiến hành đến ngày 30 ngày chốt tất cả nguyện vọng thì đó là một điều khó có thể chấp nhận

Thực tế việc có nhiều trường mắc nhầm lẫn trong việc xét tuyển không chỉ riêng trường nào nhưng im lặng mà không có văn bản pháp lý nào để các thí sinh có thể an tâm là điều khó có thể hiểu được.

TC