'Tôi tip cho shipper 20-50 K khi đặt đồ ăn buổi tối'

Có lần, tôi còn tặng một suất đồ ăn cho các shipper.

"Tôi hay đặt đồ ăn đêm và lần nào các bạn shipper tới giao hàng cũng vẫn rất vui vẻ nhiệt tình, dù đã là nửa đêm đến 1-2 giờ sáng. Lần nào tôi cũng tip thêm 20-50 nghìn đồng, tùy thời tiết. Đặt đồ ăn buổi tối nếu trời mưa lạnh, tôi cũng sẽ tip thêm cho các bạn.

Có lần tôi đặt đồ ăn lúc 23h30, sau đó vợ bảo không ăn nữa, thế là tôi nhắn shipper bảo bạn ấy không cần giao hàng tới và tặng luôn cho bạn suất đồ đó. Bạn shipper liền nhắn lại xin số tài khoản để bạn chuyển tiền lại cho tôi.

Nhưng tôi bảo rằng tôi tặng, thế là bạn ấy gọi cảm ơn rất lịch sự và tử tế".

Trên đây là chia sẻ của độc giả Tuấn Thanh, về thói quen tip tiền như lời cảm ơn vì thấu hiểu công việc vất vả của các shipper, trong bài viết Những cuốc xe 'bào mòn' người giao hàng cận Tết.

Trong những ngày cận Tết, nhiều tài xế phải hoàn thành 25-30 cuốc mỗi ngày, chạy 200-250 km và không được phép dừng nghỉ lâu. Giá cước xe dịp Tết tăng gấp 2-3 lần, thậm chí cao gấp 4-5 lần vào giờ cao điểm, nhưng áp lực đè lên vai người lái cũng tăng theo cấp số nhân.

Hữu Nghị tổng hợp