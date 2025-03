Tôi thấy nhiều người 'lờn thuốc' mức xử phạt giao thông mới

Tôi vẫn thấy nhiều người leo lề, đi ngược chiều nếu đoạn đường vắng bóng CSGT.

Sau hai tháng triển khai Nghị định 168, tôi thấy giao thông ở thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những hiệu ứng tích cực, tình trạng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè, chạy quá tốc độ... vẫn còn diễn ra, dù mức phạt đã tăng cao.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách vi phạm hành trình về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào tháng 2/2025. Hình ảnh ghi nhận được qua camera giám sát tại địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy có hơn 492 xe vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/1 đến 28/2, trên địa bàn thành phố xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, làm 109 người chết và 127 người bị thương. So với liền kề trước đó, số vụ tai nạn giảm 72 vụ (28,13%), số người chết giảm 27 người (19,85%) và số người bị thương giảm 64 người (33,51%).

Trong đó, các hành vi vi phạm giảm mạnh gồm không đội mũ bảo hiểm với 8.333 trường hợp, giảm 11.317 trường hợp (57,5%); vi phạm nồng độ cồn với 6.610 trường hợp, giảm 4.564 trường hợp (40,8%); vượt đèn đỏ với 768 trường hợp, giảm 733 trường hợp (48,8%)...

Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, mặc dù trường hợp vi phạm giao thông đã giảm đáng kể nhưng ý thức của nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa cao.

Khi tham gia giao thông có hai kiểu người, một kiểu người có ý thức chấp hành luật, họ tự giác tuân thủ luật giao thông. Còn lại, một số người bất chấp, coi thường luật có bị phạt nặng họ vẫn vi phạm và phải bị phạt nhiều lần họ mới thay đổi hành vi.

Tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giảm là tín hiệu tích cực. Nhưng ở các tuyến đường thiếu vắng bóng CSGT, tôi thấy nhiều người xe máy vẫn vi phạm. Lý do là nhiều tuyến đường không có camera giám sát, phạt nguội.

Tôi mong rằng mỗi người cần chấp hành ý thức tham gia giao thông hơn từ đó làm giảm thiểu tai nạn giao thông, giúp cho môi trường đô thị văn minh, phát triển.

Thu Sang