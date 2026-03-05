Tôi sẽ để 'nhà ai người đó lo' nếu chồng phản đối vợ báo hiếu bố mẹ đẻ

Tôi sẽ không để bất kỳ một sự "tính toán chi li" nào làm tổn thương đến những người đã dành cả đời để nuôi nấng mình.

Muốn biếu thêm bố mẹ đẻ một triệu, tôi phải biếu mẹ chồng 2 triệu

Có người nói: "Một triệu đồng không làm gia đình nghèo đi, nhưng sự tính toán của người chồng lại làm tình cảm vợ chồng rạn nứt". Câu nói này đánh trúng vào nỗi đau của không ít phụ nữ khi lòng hiếu thảo bị đem lên bàn cân đong đếm. Nếu hỏi tôi sẽ chọn phản kháng hay cam chịu, câu trả lời của tôi chắc chắn không phải là cả hai, tôi chọn tự chủ.

Thứ nhất, kinh tế độc lập là tiếng nói quyền lực nhất. Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Muốn có tiếng nói, trước hết phải có kinh tế. Khi bản thân tự làm ra tiền, chúng ta không cần phải "xin phép" hay chờ đợi sự ban phát lòng tốt từ đối phương để báo hiếu cha mẹ mình. Trong hôn nhân, tôi sẵn sàng sòng phẳng. Chi phí chung: cả hai cùng đóng góp, cùng gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái và xây dựng tổ ấm. Việc báo hiếu: cha mẹ tôi, tôi tự quyết định. Đó không phải là một cuộc thảo luận để xin ý kiến mà là thông báo dựa trên sự tôn trọng.

Thứ hai, nguyên tắc "Nhà ai nấy lo" khi thiếu sự đồng cảm. Nếu chồng bắt đầu tính toán, ý kiến hay phản đối việc tôi chăm lo cho đấng sinh thành, tôi sẽ thiết lập một ranh giới đỏ ngay lập tức: ba mẹ ai người đó lo. Chúng ta không thể bắt một người không có lòng hiếu nghĩa phải thấu hiểu cho tình cảm của mình. Thay vì tranh cãi để chuốc lấy mệt mỏi, việc tách bạch tài chính trong vấn đề này là cách tốt nhất để bảo vệ sự bình yên cho tâm hồn và danh dự của cha mẹ.

Thứ ba, ba mẹ là duy nhất, tình yêu của ba mẹ là vô điều kiện. Trên đời này, chồng có thể thành người dưng, người đời có thể quay lưng nhưng ba mẹ là những người duy nhất yêu thương ta vô điều kiện và không bao giờ phản bội ta. Tôi sẽ không để bất kỳ một sự "tính toán chi li" nào làm tổn thương đến những người đã dành cả đời để nuôi nấng mình. Báo hiếu không chỉ là trách nhiệm, đó là đặc ân. Và để thực hiện đặc ân đó một cách trọn vẹn nhất, tôi chọn cách đứng vững trên đôi chân của mình.

Vì vậy, đừng chọn cam chịu để đổi lấy một cuộc hôn nhân tạm bợ, cũng đừng chỉ phản kháng bằng nước mắt. Hãy phản kháng bằng sự độc lập. Khi bạn có giá trị và có kinh tế, không ai có quyền "mặc cả" lòng hiếu thảo của bạn.

Thanh Tâm