Muốn biếu thêm bố mẹ đẻ một triệu, tôi phải biếu mẹ chồng 2 triệu

Vì trách nhiệm của chồng quá lớn (vừa lo gia đình nhỏ, vừa lo gia đình nhà nội) nên chúng tôi không để dư ra được bao nhiêu.

Gia đình nhà chồng độc đinh ba đời, bố chồng đã mất, mẹ chồng lớn tuổi không có lương hưu, em gái đi lấy chồng xa. Vì vậy mọi thứ đều là hai vợ chồng tôi đứng lên lo toan, từ việc giỗ chạp (một năm ba giỗ lớn) đến việc mộ phần tổ tiên, đình đám lễ Tết. Mỗi đợt giỗ, chúng tôi đều phải thu xếp nghỉ 3 ngày (về trước một ngày, ngày giỗ, hôm sau lên lại thành phố), khách xa con cháu cũng về từ hôm trước nên ngày nào cũng ăn uống 2-3 mâm, tiền đi chợ ăn uống mấy ngày còn tốn hơn bữa giỗ. Vì vậy mỗi đợt giỗ đều mất từ 7-10 triệu mỗi lần. Tiền phong bì hay mọi người góp giỗ, chúng tôi để lại cho mẹ chồng.

Ngoài ra mẹ chồng ở quê, các chi phí ăn uống, thuốc men, đình đám cũng đều chúng tôi lo. Mẹ chồng muốn nuôi thêm con gà, con lợn cũng là chồng tôi bỏ tiền mua giống và cám cho bà nuôi, tính ra đến lúc bán còn lỗ. Đây đều là trách nhiệm của chúng tôi, không ai san sẻ nên không làm khác được. Thỉnh thoảng ở quê cần mua cái này, sắm cái kia, mỗi khoản vài triệu...

Về gia đình riêng của tôi: Tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 30-40 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi đã có nhà, còn một khoản nợ gần 200 triệu đồng, chi tiêu mỗi tháng tất cả tầm 20 triệu. Vì trách nhiệm của chồng quá lớn (vừa lo gia đình nhỏ, vừa lo gia đình nhà nội) nên chúng tôi không để dư ra được bao nhiêu. Cũng vì vậy, tôi không thể lo cho bên ngoại được đồng nào. Tết rồi, cả thưởng Tết tôi được hơn 50 triệu đồng, ban đầu dự tính biếu bố mẹ tôi ba triệu, mẹ chồng ba triệu.

Tôi bảo chồng biếu thêm ông bà ngoại một triệu đồng vì mình ở xa, không giúp gì được cho ông bà, còn bà nội mình sắm sửa hết từ a-z rồi, nhưng chồng tôi không muốn, bảo nếu biếu thêm ông bà ngoại một triệu thì phải thêm bà nội hai triệu. Lúc đó tôi rất buồn. Lương thưởng Tết còn trả nợ nên tiền tiêu Tết không còn là bao, nếu biếu thêm như vậy sẽ bị âm tiền đã dự tính. Cuối cùng tôi giữ nguyên mỗi bên ba triệu nhưng rất buồn trong lòng. Ngoài chuyện tiền nong ra thì chồng tôi rất tốt, yêu chiều vợ con. Tôi biết chồng áp lực về kinh tế nhiều, lắm gánh nặng. Giờ tôi nên làm thế nào để cân bằng mọi thứ?

Tuệ Lâm