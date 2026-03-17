Tôi phải từ bỏ công việc vừa trúng tuyển để lo cho gia đình

Tôi từng có bài viết trước đây tâm sự về sự băn khoăn có nên đi dạy xa nhà hơn 200 km khi người thân không ủng hộ. Sau đó tôi nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên từ độc giả, tôi rất biết ơn. Trong đó phần lớn độc giả khuyên tôi nên đi dạy. Sau khi cân nhắc, tôi đã đến trường nộp quyết định phân công nhận nhiệm sở. Cô hiệu trưởng cho tôi một tuần sắp xếp và trường xếp thời khóa biểu cho tôi.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để đi dù người thân không đồng ý, nhưng bất ngờ cha tôi đột tử. Tôi phải ở lại nhà cùng người thân lo tang lễ. Còn mẹ tôi vì quá sốc trước sự ra đi đột ngột của cha mà đổ bệnh. Như tôi từng chia sẻ, tôi có ba anh em trai và chỉ mình tôi là nữ. Các anh em tôi đều có gia đình và ở riêng nên việc chăm sóc mẹ và lo cúng cơm cha mỗi ngày đều do tôi lo. Tôi rất buồn vì may mắn lắm mình mới khỏe lại và khó khăn lắm mới trúng tuyển viên chức lần nữa nhưng giờ không thể bỏ lại tất cả để sống cho mình.

Rất nhiều lần tôi lén khóc vì thấy xót xa cho số phận mình quá. Giờ với thu nhập còm cõi, tôi phải tính toán chi tiêu để lo cho mẹ, cho con đi học. Mong tôi luôn khỏe và mong cuộc đời đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn một chút. Cảm ơn tất cả bạn đọc.

Nhã Quyên