Các anh em mắng tôi 'nông cạn' muốn đi xa dạy học

Người thân không hiểu mơ ước của tôi, dù chỉ sống một ngày vẫn muốn sống có ích, được đứng trên bục giảng.

Tôi là nữ, 45 tuổi, cái tuổi bờ dốc bên kia của cuộc đời rồi nhưng chưa từng nản lòng, chưa từng từ bỏ ước mơ. Tôi vốn là giáo viên cấp 3, đã dạy 21 năm nhưng lòng yêu nghề chưa từng giảm sút. Cuộc đời vô thường khi tôi đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ, lý do chồng ngoại tình cùng bạn thân vào năm tôi 37 tuổi. Chồng đi để lại trong lòng tôi nỗi đau và gánh nặng kinh tế nuôi hai con. Tôi chưa từng than van, chỉ biết mỗi ngày phải cố gắng hơn vì tương lai các con.

Năm 42 tuổi, con lớn đang học năm 3 đại học, tôi lại phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng nguy kịch. Tôi phải nghỉ dạy, nhập viện suốt hai năm để điều trị. Mỗi ngày tôi đều nghĩ ráng hết hôm nay, ngày mai sẽ đứng lên và đi ra ngoài kia, rồi tôi sẽ đưa con đi học. Phép màu đến, tôi dần hồi phục. Sau khi khỏe hơn, tôi tìm việc làm, xin về làm cán bộ không chuyên trách ở xã nhà, lương tầm 5 triệu đồng nhưng tôi vui vì mình vẫn còn sống có giá trị. Dù đã 45 tuổi nhưng tôi vẫn luôn mong muốn được đứng trên bục giảng nên quyết tâm thi tuyển viên chức. May mắn khi tôi được trúng tuyển viên chức giáo viên ở một tỉnh khá xa nhà. Tôi vui lắm vì mình được sống lại một lần nữa.

Vừa rồi tôi mới báo với cha mẹ và 3 người anh em trai về việc định đi dạy ở xa. Tôi sẽ chuyển trường cho con theo mình. Trong lòng tôi nghĩ người thân sẽ ủng hộ cho nguyện vọng của mình. Thế nhưng khi tôi thông báo, rất bất ngờ là mọi người đều phản đối. Mọi người muốn tôi ở lại tiếp tục làm công việc hiện tại, nói tôi đi làm xa chi phí tốn kém mà lương khởi điểm của giáo viên thấp. Tôi ở lại quê tuy chi phí thấp nhưng cán bộ không chuyên trách đến tháng 5 năm 2026 cũng phải nghỉ theo chính sách.

Điều tôi đau lòng là người thân đều nói bằng thái độ dạy đời, cho rằng tôi suy nghĩ nông cạn, còn nói tôi đi, lỡ bệnh lại thì đừng vác xác về xứ. Tôi cũng xin nói rõ, lúc tôi bệnh cũng chỉ 3 mẹ con dắt díu nhau đi bệnh viện chứ chưa từng được người thân nào giúp đỡ, chăm sóc hay tiền bạc. Các anh em trai đều có gia đình riêng, nên tôi tự thân vận động. Giờ tôi có cơ hội được sống lại, làm nghề đúng chuyên môn, đúng mơ ước thì người thân đều ngăn cản. Dù lương tôi chỉ có 5 triệu đồng nhưng kiếm việc làm thêm nên mỗi tháng đều biếu cha mẹ hai triệu đồng. Còn lại tôi để đi tái khám và lo cho bé nhỏ, mẹ con đắp đổi qua ngày.

Giờ đi xa lương thấp, có thể lúc đầu không có tiền biếu cha mẹ, điều này cũng làm mọi người không vui. Nếu tôi đi, xem như cắt đứt với gia đình. Có lẽ người thân không hiểu được mơ ước của tôi, dù tôi chỉ còn sống được một ngày vẫn muốn sống có ích và được đứng trên bục giảng. Tôi buồn quá. Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn các bạn.

Nhã Quyên