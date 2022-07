Tối nay diễn ra show 'In The Mirror - Gương thần'

Show âm nhạc với sự tham gia của ca sĩ Văn Mai Hương và Lân Nhã sẽ diễn ra vào 20h tối nay 2/7, tại Khu đô thị ParkCity Hanoi, phát online trên nền tảng eBox.

Tối qua, ca sĩ Lân Nhã, Văn Mai Hương có buổi tổng duyệt cuối cùng với ban nhạc Anh Em, nhạc sĩ Huy Tuấn, chuẩn bị show "In the Mirror - Gương thần". Theo đại diện ban tổ chức, những khâu chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất. Đêm nhạc sẽ đón khách từ 18h tối nay, đến 19h khán giả thưởng thức ẩm thực, 20h vào show chính, tại Khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, thứ Bảy, ngày 2/7.

Văn Mai Hương và Lân Nhã tổng duyệt trong chiều 1/7. Ảnh: Tùng Đinh

Trong hai tiếng, chương trình sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, với những phần trình diễn của hai ca sĩ. Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn bật mí, Lân Nhã sẽ hát hit "Chờ người nơi ấy". Trong khi Văn Mai Hương cũng lần đầu thử sức với dòng nhạc bolero.

Hai ca sĩ còn thể hiện loạt tiết mục song ca như "Sway", "Nàng thơ", "Cầu hôn"... Họ quen nhau từ Vietnam Idol 2010 nhưng ít cơ hội đứng chung sân khấu vì theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau. Lân Nhã điềm đạm với những ca khúc trữ tình, trong khi Văn Mai Hương trẻ trung, thời thượng hơn với thể loại pop. Nữ ca sĩ cho rằng sự khác biệt không gây trở ngại mà sẽ mang lại nét mới lạ và bất ngờ cho người xem.

Văn Mai Hương cho biết nghe bolero từ nhỏ nhưng bấy lâu không thể hiện vì không nhiều trải nghiệm sống, chưa cảm nhận rõ ca từ nhạc phẩm. "Ở tuổi 28, tôi thay đổi về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, tin sẽ có cách truyền tải cảm xúc đến khán giả", cô nói.

Hai ca sĩ khớp cùng ban nhạc Anh Em. Ảnh: Tùng Đinh

Theo Huy Tuấn, khán giả sẽ được trải nghiệm câu chuyện nghệ thuật của nghệ sĩ qua chiếc "Gương thần", nơi phản chiếu những cột mốc đẹp đẽ, các tác phẩm ghi dấu trong lòng người hâm mộ. Họ cũng sẽ soi mình trong một chiếc gương khác mang tên "Gương thầm", nơi khán giả cùng nhìn thấy những góc khác, những điều thì thầm sâu thẳm, những mảng màu cá tính mà ít khi họ có dịp giới thiệu với công chúng.

In The Mirror - Gương Thần "cháy vé" trước ngày công diễn ngày 2/7. Lượng người truy cập website mua vé cũng tăng vọt vài ngày gần đây. Ban tổ chức phải từ chối nhiều yêu cầu đặt chỗ, đồng thời tăng thêm hàng ghế phụ. Hiện show chỉ còn mở bán vé xem online thông qua nền tảng eBox.

In the Mirror - Gương Thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá năng lực nghệ thuật khác. Trước đó, số đầu tiên của show nhạc lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Hàm Hương