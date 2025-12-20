Tôi mất thưởng Tết 2026

Tết 2026 đến muộn, vào giữa tháng 2 Dương lịch, trong khi từ tháng 9 thì tôi 'chịu hết nổi và xin nghỉ làm'.

Đến giờ phút này tôi vẫn tự trách mình về quyết định bồng bột khi nghỉ việc vào cuối năm và cái giá của quyết định ấy không hề nhẹ. Không chỉ là mất thưởng Tết, mà còn là chuỗi ngày thất nghiệp, kèm theo cảm giác rất lo lắng, tự trách và hụt hơi về tài chính, không biết Tết năm nay gồng gánh chi phí gia đình thế nào.

Nghỉ việc thì dễ. Viết một lá đơn, bàn giao vài ngày là xong. Nhưng tìm lại một công việc tương đương, hoặc ít nhất là đảm bảo mức thu nhập cũ, thì không hề đơn giản.

Nguồn cơn của hành động có phần bồng bột này là do tôi đã làm ở công ty gần 10 năm, nhiều ức chế tích tụ. Tôi đã có ý định nghỉ việc từ mấy năm trước, nhưng rồi cứ lần lữa mãi. Cứ bảo đợi nhận thưởng xong là nghỉ, nhưng rồi qua Tết lại vào guồng công việc, thế là lại không nghỉ.

Tết 2026 tới trễ, giữa tháng 2 Dương lịch, nhưng từ tháng 9 là tôi đã nản dần và xin nghỉ. Cũng giống như không ít người tự an ủi rằng nghỉ vài tháng cho nhẹ đầu, rồi sẽ quay lại làm việc nhưng tôi đã sai lầm.

Cái nguy hiểm của việc nghỉ việc cuối năm không chỉ nằm ở tiền. Nó còn nằm ở thời điểm. Đầu năm, doanh nghiệp chưa mở rộng tuyển dụng, ngân sách còn dè dặt. Giữa năm mới là lúc thị trường việc làm sôi động hơn. Nghỉ vào cuối năm đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào giai đoạn trũng của tuyển dụng, trong khi chi tiêu Tết, chi phí gia đình lại tăng cao.

Đến giờ phút này tôi mới thấm thía rằng từ tuổi 35 trở đi, nghỉ việc không còn là câu chuyện cảm xúc, mà là bài toán tài chính và chiến lược sống. Không chuẩn bị đủ, người ta rất dễ rơi vào nỗi hối hận tiếc tiền thưởng Tết, tiếc công việc cũ, tiếc sự ổn định đã tự tay đánh mất.

Khi đó, cái giá phải trả không chỉ là vài tháng thất nghiệp, mà là sự tụt dốc về tâm lý và vị thế nghề nghiệp.

Tôi cũng tự hỏi thời gian qua mình đã làm gì? Vẫn là một người sống dựa vào một nguồn thu nhập từ lương, tích lũy không nhiều. Thế nên mỗi ngày không đi làm là một ngày tài chính bị bào mòn, dẫn đến hoang mang như vậy.

Nghỉ việc có thể là một lựa chọn đúng, nếu nó được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng nghỉ việc trong tâm thế "cứ nghỉ đã, rồi tính sau" thì rất dễ biến thành sai lầm.

Trong một thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt, sự thận trọng đôi khi không phải là nhút nhát, mà là cách tự bảo vệ mình trước những cú trượt không đáng có. Lẽ ra, khoản thưởng Tết mà tôi sắp nhận nếu còn "chịu đựng" sẽ chi trả cho nhiều khoản chi phí của gia đình.

Minh Hoàng