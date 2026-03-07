Tôi lương 35 triệu thuê nhà 10 triệu 'sống rực rỡ'

Một người vay nợ mua nhà nhưng luôn căng thẳng vì trả góp mỗi tháng, liệu có thực sự ổn định hơn người thuê nhà nhưng dòng tiền dư dả?

Lãi suất vay mua nhà tăng, người vay một tỷ đồng giờ áp lực chẳng khác gì vay hai tỷ so với vài năm trước. Tôi đọc một bản tin nói rằng nhóm thu nhập 21-30 triệu đồng mỗi tháng đang rơi vào diện "khó mua nhà ở".

Thực ra, với tôi đó không phải là thông tin mới. Từ khi còn nhận mức lương 10-15 triệu đồng, cho đến bây giờ là khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, tôi đã sớm hiểu rằng việc mua nhà ở thành phố không hề đơn giản.

Xét cho cùng, không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả quá lớn khi phải vay một số tiền lớn trong thời gian dài hạn, thắt chặt chi tiêu, và chấp nhận sống nhiều năm trong trạng thái áp lực tài chính.

Hiện tại, tôi dành khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng để thuê nhà và tôi xem đây là chi phí để mua sự thoải mái.

Thuê nhà nghĩa là tôi có quyền chọn nơi ở phù hợp với mình ở từng giai đoạn. Muốn gần chỗ làm thì chuyển gần chỗ làm. Muốn sống ở khu yên tĩnh hơn thì tìm chỗ khác. Không hợp hàng xóm thì hết hợp đồng là đi. Không phải ở lại rồi than phiền hàng xóm thế này, ban quản lý thế kia, rồi lên diễn đàn hỏi có nên bán nhà hay chuyển đi hay không.

Vẫn sẽ có nhiều người thắc mắc nhiều người vẫn nói: "Không mua nhà thì sau này lấy gì mà ở?". Tôi thì nghĩ khác, nhà ở thành phố, nhất là căn hộ, về bản chất vẫn là một dạng tài sản gắn với nghĩa vụ tài chính dài hạn. Khi quyết định mua, bạn gần như chấp nhận gắn mình với một khoản nợ 20-25 năm. Điều đó phù hợp với nhiều người, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất.

Điều khiến tôi băn khoăn là đôi khi với những ý nghĩ phải cố sống chết để mua nhà như vậy, xã hội vô tình tạo ra một áp lực ngầm, nếu chưa mua nhà thì coi như chưa ổn định. Nhưng xin hỏi rằng một người vay nợ lớn để mua nhà nhưng luôn căng thẳng vì khoản trả góp mỗi tháng, liệu có thực sự ổn định hơn người thuê nhà nhưng dòng tiền vẫn dư dả?

Còn với tôi, ở thời điểm hiện tại, việc thuê nhà 10 triệu đồng mỗi tháng giúp tôi sống khá thoải mái với mức thu nhập 35 triệu. Tôi có thể chi tiêu, tiết kiệm, và vẫn giữ được một khoản tài chính dự phòng.

Khi lớn tuổi hơn, tôi có lẽ sẽ về quê sống. Tôi không nghĩ mình có thể sống thoải mái trong một căn hộ cao tầng giữa thành phố ồn ào khi đã già.

Minh Trường