Tôi loay hoay giữa con và chồng

Con gái tôi 13 tuổi, tôi tìm hiểu về tâm sinh lý độ tuổi này với hy vọng cùng con trải qua giai đoạn dậy thì an toàn, lành mạnh.

Tôi không khéo nhưng rất để tâm đến tâm lý, tình hình học tập của con. Con thuộc nhóm học sinh khá giỏi trong lớp, tôi hầu như không phải đốc thúc việc học, chỉ thi thoảng thấy con xem tivi nhiều quá có nhắc nhở chút. Con hay cáu, đặc biệt khi đang xem mà bị mẹ nhắc đi làm việc nhà hoặc giúp mẹ làm việc gì đó là cáu, dù sau đó vẫn làm. Tôi biết tính con nên có gì cần nhắc nhở thì để sau khi con bình tâm lại, chỉ con cách lần sau trong tình huống đó nên làm thế này thế kia. Con cũng sửa nhưng chưa sửa được hoàn toàn.

Chồng tôi cực kỳ ghét mọi người trong nhà nói to, có lần con gào to, anh đã đánh con, đó là lần duy nhất, các lần sau tôi đều can ngăn. Còn tôi, dù là trong thâm tâm muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ, không dùng đòn roi, nhưng tôi thừa nhận đôi lúc vì áp lực công việc, áp lực khi nghĩ đến con không nghe lời khuyên của mình nên cũng to tiếng với con. Ví dụ như con học khá nên được mọi người cho tiền tiêu vặt, con hay mua bim bim, đồ ăn không tốt cho sức khỏe; con ăn cơm thì ít mà ăn vặt thì nhiều nên đợt này rất xanh xao, mẹ đã nhắc, con vâng nhưng rồi sau vẫn vậy.

Chồng tôi lại nhân dịp đó nói thêm vào, mắng con, thực sự tôi nghĩ chỉ mình nói lúc đó cũng quá đủ rồi, anh không nên thế. Nếu tôi nói ra, anh lại tự ái, bảo mẹ không dạy được con. Rồi khi tôi dạy con có to tiếng, anh có thể đạp bàn, làm mọi việc ầm ĩ hơn. Tôi cảm thấy bất đồng quan điểm với anh, muốn giữa vợ chồng có sự thống nhất về vai trò của từng người trong việc dạy con cái. Tôi chưa biết phải làm sao để anh tiếp thu. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh con vào nhà vệ sinh ngồi khóc, muốn con bình tĩnh đón nhẫn ý kiến của bố mẹ. Tôi muốn chồng bình tĩnh hơn để đưa cho con gái lời khuyên. Tôi phải làm thế nào đây?

Huyền Anh

