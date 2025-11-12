Tôi không đặt tương lai mình vào tay ông sếp

Là một chuyên viên tuyển dụng, đối với cá nhân tôi mà nói thực tế chẳng có công việc gì đủ hứa hẹn để gọi là ổn định lâu dài.

Về bản chất, tôi cũng như bao người lao động khác, cũng đều là người làm công ăn lương, có nghĩa là tương lai của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp.

Tôi đã chứng kiến, nhiều cặp vợ chồng công nhân tại công ty tôi phải gửi con cho ông bà ở quê chăm sóc, mỗi tháng về một lần thăm con. Nghĩ mà xót xa cho gia đình, vật giá leo thang trong khi doanh nghiệp vẫn đau đầu trong bài toán chi phí.

Sẽ thật may mắn cho những ai được làm việc dưới những lãnh đạo biết quan tâm đến nhân viên, đối với bất kỳ lao động nào đều đang đánh đổi sức lao động để có thu nhập duy trì cuộc sống cá nhân.

Nhưng sự thật rằng, xã hội đang có nhiều sự thay đổi đòi hỏi người lao động phải thích nghi, doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu lao động, giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Những điều này đồng nghĩa với việc người lao động phải không ngừng nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu công việc. Điều này thật khắc nghiệt đối với người lao động bình dân phổ thông.

Đối với người lao động văn phòng thì nguy cơ mất việc sẽ càng lớn hơn, khi bước qua tuổi 35 tìm việc đã là cuộc cạnh tranh khốc liệt và cơ hội đối với lao động từ 40 tuổi trở lên sẽ càng ít. Trước phải đối mặt với không đáp ứng nghiệp vụ, sau phải đối mặt với tình trạng sức khỏe và gia đình.

Riêng đối với tôi, tôi tự nhìn nhận và đưa ra giải pháp phải cố gắng tích vốn và học hỏi, để khi trường hợp tệ nhất xảy ra thì còn kiến thức để tự mình kinh doanh và làm chủ.

Suy cho cùng, đặt tương lai bản thân vào tay người khác thì không thể gọi là ổn định lâu dài được, nếu có được cơ hội tự mình kinh doanh làm chủ, dù thành hay bại thì ít nhất tôi cũng đã hết mình vì nó.

Hung Vo