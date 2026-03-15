Tôi không bị quán phở 'tăng 5.000 đồng vì xăng lên giá' thao túng

Tiền tôi làm ra nên tôi toàn quyền quyết định chi tiêu sao cho thoải mái, không thể để bản thân khó chịu vì những quán tăng giá.

Tôi từng để ý một quán bún quen gần nhà, cách đây vài năm, khi giá xăng leo lên mức cao, chủ quán giải thích rằng chi phí vận chuyển nguyên liệu tăng nên mỗi tô bún phải cộng thêm 5.000 đồng. Chẳng ai phàn nàn vì về việc này.

Nhưng rồi vài tháng sau, giá xăng giảm mạnh, bảng giá của quán vẫn giữ nguyên như cũ. Thêm vào đó, cứ sau mỗi đợt Tết, mặt bằng giá cả mới lại được thiết lập.

Thực ra, đây không phải câu chuyện của riêng một quán. Rất nhiều hàng quán nhỏ hiện nay vận hành theo cùng một logic: Khi có lý do để tăng thì tăng rất nhanh, nhưng khi lý do đó không còn thì giá vẫn giữ nguyên.

Điều khiến khách hàng cảm thấy khó chịu là cảm giác thiếu công bằng. Khi chi phí tăng, khách được yêu cầu "chia sẻ" với người bán. Nhưng khi chi phí giảm, sự chia sẻ đó dường như chỉ đi theo một chiều.

Nếu nói cho đúng, giá một món ăn không chỉ phụ thuộc vào xăng. Tiền thuê mặt bằng, tiền nhân công, điện nước, nguyên liệu... tất cả đều là chi phí. Vì vậy, không thể đòi hỏi mỗi khi xăng giảm là giá món ăn phải lập tức giảm theo. Nhưng cũng vì thế mà việc lấy xăng làm lý do duy nhất để tăng giá đôi khi trở nên thiếu thuyết phục.

Người tiêu dùng ngày nay không còn quá phụ thuộc vào một quán ăn cố định. Chỉ cần đi thêm vài chục mét đã có thể thấy một quán khác bán cùng món với mức giá tương đương hoặc dễ chịu hơn. Trong một thị trường nhiều lựa chọn như vậy, quyền quyết định cuối cùng không nằm ở bảng giá của quán, mà nằm ở quyết định của khách.

Và quyết định đơn giản nhất của khách hàng đôi khi chỉ là... không quay lại nữa hoặc tìm những giải pháp khác. Như gia đình tôi là tự nấu ăn ở nhà.

Thực tế, những quán ăn giữ được khách lâu dài thường không nằm ở chuyện bán đắt hay rẻ, mà là quán khiến khách cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Có thể giá cao hơn một chút, nhưng chất lượng ổn định, khẩu phần hợp lý và cách cư xử minh bạch.

Khi cần tăng giá, họ nói rõ lý do. Khi điều kiện tốt hơn, họ tìm cách giữ giá hoặc cải thiện món ăn.

Sự tin cậy trong kinh doanh đôi khi được xây dựng từ những chi tiết rất nhỏ như vậy. Vì thế, thay vì tranh luận xem một tô phở nên tăng hay giảm vài nghìn đồng, có lẽ điều đơn giản hơn nằm ở phía người ăn, lựa chọn bằng chính túi tiền của mình.

Tiền của mình, mình được quyền chi tiêu sao cho hợp lý và thoải mái cơ mà?

Đăng Phúc