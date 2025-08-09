Tôi khó xử vì công ty tốt, sếp hiền nhưng lương 15 triệu

Tôi nghĩ mình có thể kiếm nhiều tiền hơn nếu nhảy việc, nhưng lại phân vân vì môi trường làm việc hiện tại thân thiện.

Tôi bắt đầu làm việc ngành Marketing tại một công ty quy mô vừa vào tháng 7/2023, tức là đã gắn bó được hai năm với nơi này. Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào đây, tôi đã cảm nhận được một môi trường làm việc lý tưởng, sếp hiền, đồng nghiệp thân thiện, văn phòng sạch sẽ, tiện nghi và thoải mái.

Công việc không quá áp lực, không có drama nội bộ, không có những cuộc họp kéo dài vô tận khiến người ta kiệt sức. Đây là những điều mà không phải ai cũng may mắn có được trong những năm đầu đi làm.

Mọi người vẫn thường nói với tôi rằng, nếu tìm được một nơi làm việc ổn định, ít áp lực và có cơ hội học hỏi thì nên giữ lấy. Tuy nhiên, đằng sau đó là một nỗi ám ảnh là tôi không thể nào kiếm được một triệu đồng cho một ngày công của mình.

Trước khi ra trường, tôi đã đặt ra cho bản thân một mục tiêu rất cụ thể: mỗi ngày làm việc, nếu làm tốt, tôi phải kiếm được ít nhất một triệu đồng. Tôi không nghĩ đó là con số quá cao hay viển vông.

Với ngành Marketing, tôi tin rằng nếu có năng lực và chọn đúng môi trường, tôi hoàn toàn có thể đạt được điều đó. Thế nhưng sau hai năm đi làm, mức thu nhập trung bình của tôi chỉ rơi vào khoảng 500 nghìn đồng mỗi ngày, tức chỉ đạt 50% mục tiêu đề ra.

Dù công ty có môi trường tốt, nhưng mức lương và thu nhập là điều mà tôi không thể lờ đi mãi. Ban đầu, tôi tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là bước khởi đầu, rằng mình sẽ học được nhiều, tích lũy kinh nghiệm rồi sau đó sẽ có thu nhập cao hơn.

Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến nhảy việc. Tôi biết việc rời bỏ một nơi làm việc tốt không phải là điều dễ dàng. Tôi sợ cảm giác bất ổn, sợ mất đi những mối quan hệ thân quen, và sợ rằng mình sẽ hối hận.

Nhưng tôi cũng bắt đầu tự hỏi, ổn định có phải là đích đến cuối cùng không? Hay tôi chỉ đang an phận trong một vùng an toàn dễ chịu mà thôi? Tôi không thể phủ nhận rằng công ty hiện tại đã cho tôi những trải nghiệm quý giá. Ở đây, tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp hiệu quả và xử lý vấn đề trong một môi trường nhỏ nhưng đầy nhân văn.

Giang