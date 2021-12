Tôi kém nhất trong những 'đối thủ' nhưng vẫn được vợ chọn

Sau 10 năm học đại học, nghỉ tới nghỉ lui rồi qua hai trường tôi mới tốt nghiệp, rồi tôi đi làm sale. Rồi tôi quen em, vợ hiện tại khi vẫn tay trắng ở tuổi 28.

Từ một người con trai học giỏi mà tôi vất vả học đại học 10 năm, cả gia đình khá thất vọng về tôi. Thu nhập tôi không ổn định, tháng nào chạy đủ doanh số thì lương cao, thiếu doanh số thì lương thấp. Tôi cũng hút thuốc và nhậu khá nhiều, mẹ hay bảo tôi không biết có lấy được vợ không với tình hình như vậy. Năm 29 tuổi tôi lấy vợ khi vẫn trắng tay. Vợ học hành đàng hoàng hơn, tốt nghiệp trường kinh tế, làm ngành chứng khoán rất hot vào năm 2008. Trong những người theo đuổi em, tôi kém nhất về kinh tế, học đại học từ xa, làm sale bấp bênh, lại nhậu nhẹt. Sau này hỏi lý do vì sao em chọn tôi thì em chia sẻ, tôi ghi lại dưới đây mong có thể giúp thêm các bạn trẻ trong việc lựa chọn hôn nhân.

Đầu tiên là tình yêu thật sự. Điều này thể hiện qua nhiều khía cạnh, sự quan tâm chia sẻ, tôn trọng, hy sinh vì người mình yêu, sự rõ ràng trong các mối quan hệ.

Tiếp theo, vợ bảo tôi luôn đúng giờ, kể cả đi làm hay đi chơi, luôn giữ lời hứa. Tới giờ hôn nhân đã hơn 12 năm, tôi chưa từng thất hứa với vợ con. Tất cả việc đã hứa tôi đều cố gắng hết sức để hoàn thành, không vịn bất kỳ lý do nào, coi đó là tiêu chí lớn nhất của người đàn ông, gần giống với giữ chữ tín trong kinh doanh vậy. Ai giao việc gì tôi sẽ hoàn thành với 100% sự cố gắng. Chữ tín giúp tôi rất nhiều trong hôn nhân và kinh doanh. Tôi nhiều lần cầm số tiền trên dưới 10 tỷ đồng khi giao dịch với khách hàng. Tiền này không phải của tôi, tôi biết có nguy hiểm và rủi ro nhưng chắc do thói quen của người Việt thích xài tiền mặt mà khách hàng chọn cách này. Mỗi lần cầm tiền này chính là tôi cầm luôn cả lời hứa, sự tin tưởng của khách hàng, cũng như cả gia tài của gia đình nếu mình đánh mất. Rất may mắn, chưa có sự cố gì xảy ra với những lần tôi cầm tiền như vậy. Tôi kể lại chi tiết này để các bạn thấy chữ tín và sự cẩn thận quan trọng hơn tài sản mình có.

Trong vui chơi, vợ rất ghét đàn ông nhậu nhẹt nhưng vẫn chọn lấy tôi vì một lý do: tôi luôn chủ động trong mọi cuộc vui, chỉ uống một tăng, không chơi tăng 2-3, luôn uống tới giới hạn để còn về nhà. Bất kể ai ép hay vui cỡ nào, tôi cũng không uống thêm. Hồi xưa khi nhậu tôi còn chào hỏi để về, sau này cứ thấy tới cữ là tự động im lặng ra về luôn. Còn một điều quan trọng là tôi chỉ nhậu khi đã làm xong hết trách nhiệm người chồng như đón con, làm việc nhà, đem cơm nước cho vợ con; một tuần chỉ nhậu hai buổi và mỗi buổi không quá ba tiếng (hồi chưa vợ nhậu 4-5 ngày mỗi tuần). Tôi luôn về nhà trước 10h đêm, chưa từng qua đêm ngoài đường. Tôi lên giường khi đã tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, vệ sinh răng miệng; điều này là tôn trọng người ngủ cùng. Còn vụ thuốc lá, tuy hút hơn 10 năm nhưng từ khi quen vợ là tôi bỏ hẳn.

Với những nguyên tắc trên, vợ chồng từ tay trắng cùng làm việc và tích lũy hơn 1 năm, nay tôi cảm thấy tạm đủ cho một gia đình khi có nhà cửa, xe cộ, tiền tích lũy trong ngân hàng. Ngẫm lại, nếu hồi xưa không có vợ tin tưởng và giao cho tôi trách nhiệm một người chồng, người cha thì chắc bản thân vẫn còn lông bông. Người đàn ông chỉ thật sự trưởng thành khi được giao trách nhiệm và sự tin tưởng. Chúc tất cả độc giả VnExpress một ngày hạnh phúc.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc