'Tôi hát karaoke ở nhà tôi, sai chỗ nào?'

Vài hàng xóm hát karaoke, bật nhạc ầm ĩ khiến mẹ tôi 70 tuổi đổ bệnh, góp ý thì họ bảo 'chẳng làm gì sai'.

Tôi sinh sống ở một thị trấn (cũ) nhỏ. Nơi trước đây rất bình yên, mặc dù sau đại dịch Covid-19 thì mọi người đã hình thành thói quen, nên mọi người ít tới nhà nhau chơi hơn. Nhưng tình cảm làng xóm thì vẫn bình thường.

Tuy nhiên cách đây 2-3 năm có thêm vài hộ mới tới, trong đó có hộ ở kế bên nhà tôi. Họ thường xuyên tụ tập, tổ chức ăn nhậu và hát karaoke rất lớn tiếng.

Nhà tôi có người già, mẹ tôi đã hơn 70 tuổi và rất khó ngủ. Tôi làm freelancer tại nhà công việc cũng rất cần sự yên tĩnh. Nhiều lần giữa trưa, mẹ tôi vừa nằm xuống muốn ngủ trưa một chút thì hàng xóm mở nhạc sàn. Tôi sang phòng mẹ tôi thì thấy bà cụ đang lấy mền quấn lên đầu làm một cục.

Cũng vài lần tôi đang trao đổi công việc với khách qua điện thoại thì bị tiếng nhạc của hàng xóm át đi làm tôi không nghe được tiếng của khách. Thậm chí nhiều khách còn cho rằng tôi thiếu thiện chí nên không tiếp tục làm việc với tôi. Phải nói rằng những người hàng xóm mở nhạc và hát rất ồn. Khi đó, cửa nhà tôi rung lên bần bật.

Quá đáng hơn là khi tôi trực tiếp sang nhà nói khó với họ là mẹ tôi bị đau đầu, xin họ mở nhạc nhỏ lại. Thì họ nói rằng: Đau đầu thì đi bệnh viện mà nằm, nằm ở nhà mà kêu ồn, còn nói nữa họ sẽ mở lớn hơn.

Tôi thực sự rất bức xúc, cũng đã vài lần xảy ra cự cãi. Từ ngày nghe tin có nghị định mới về tiếng ồn tôi rất mừng, hy vọng có thể thoát được cảnh phải đi trốn mỗi khi hàng xóm hát. Nhưng không, hàng xóm tôi vẫn hát.

Tôi báo cơ quan chức năng tới làm việc thì họ ngưng đâu đó 30 phút. Cơ quan chức năng đi rồi thì họ lại tiếp tục, thậm chí quay luôn cái loa hướng về nhà tôi và dùng mic để nói chuyện với nhau, nói kháy nhà tôi.

Những ngày Tết này họ càng làm dữ hơn. Tết mà, ai cũng nghĩ là mình có quyền vui. Nhưng ngày thường họ có ồn quá thì mẹ tôi còn đi nhà hàng xóm khác trốn tạm được. Chứ Tết mà, chẳng đi làm phiền nhà người ta được.

Tôi thực sự không hiểu tại sao những người thích ồn ào, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác lại cho rằng họ chẳng làm gì sai cả. Tôi rất mong rằng sẽ có luật mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn để giải quyết tình trạng tiếng ồn này.

Tuấn Mạnh