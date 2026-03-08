Tôi gấp đôi thu nhập 'nhờ' chạy xe ôm công nghệ kiếm mỗi tối

Tôi gặp nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau, trò chuyện với họ giúp tôi có thêm những ý tưởng bất ngờ trong công việc chính.

Tôi làm việc văn phòng, một thời gian dài quá stress vì nhịp sống lặp đi lặp lại, sáng đi chiều về, năm ngày một tuần gặp những gương mặt quen thuộc, rồi họp hành, tranh luận, đôi khi cãi vã. Có giai đoạn tôi chán đến mức nghĩ rằng nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ mình sẽ nghỉ việc.

Một hôm đang ngồi cà phê, tôi nghe một nhóm bạn trẻ ngồi bàn bên nói chuyện rôm rả. Một bạn trong số đó vừa nghỉ việc văn phòng để đi làm nhân viên bán hàng và tỏ ra rất phấn khởi.

Câu chuyện ấy lại khiến tôi suy nghĩ khá lâu và rồi

tôi chợt nhận ra "eureka" của mình đây rồi, có lẽ điều mình cần không hẳn là bỏ việc, mà là thay đổi nhịp sống.

Sau khi suy xét mọi nghề chân tay có thể làm, tôi quyết định đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối. Những cuốc xe đầu tiên chỉ vài chục nghìn đồng, đa phần dưới 50.000 đồng. Mỗi tối tôi chạy vài cuốc nhưng sau nhiều ngày đã đủ để gặp gỡ rất nhiều người khác nhau.

Có người đi khám bệnh về muộn, có người từ bến xe về nhà trọ, có người vừa tiễn con về quê sau kỳ nghỉ ngắn. Mỗi cuốc xe là một câu chuyện nhỏ. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó khiến tôi nhận ra thành phố này rộng lớn và đa dạng hơn rất nhiều so với không gian quen thuộc của văn phòng.

Điều bất ngờ là những cuốc xe tưởng như lặt vặt ấy lại giúp đầu óc tôi nhẹ đi đáng kể.

Suy cho cùng, kiểu làm việc tay chân để giải phóng trí óc không phải là điều gì mới mẻ hay cao siêu. Nhà khoa học Archimedes được cho là đã có bước đột phá khi đang ngâm mình trong bồn tắm và quan sát dòng nước tràn ra ngoài, khi nhà vua giao cho ông nhiệm vụ kiểm tra xem thợ có ăn bớt vàng khi chế tác vương miện không.

Nữ nhà văn trinh thám Agatha Christie từng nói rằng bà thường nghĩ ra cốt truyện trong lúc rửa bát, bởi "công việc thuần túy chân tay giúp dòng chảy ý tưởng tuôn trào".

Những công việc không đòi hỏi quá nhiều suy nghĩ đôi khi lại giúp não bộ nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Trở lại với câu chuyện của tôi, vài cuốc xe mỗi tối không chỉ giúp giải tỏa áp lực mà còn mang lại thêm thu nhập. Số tiền mỗi cuốc không lớn, tôi cũng không dựa vào số tiền này để sống. Nếu nhìn theo cách truyền thống, nhiều người sẽ cho rằng một nhân viên văn phòng đi chạy xe ôm công nghệ là điều không cần thiết, thậm chí hơi kỳ lạ.

Ở một góc độ nào đó, vài cuốc xe vài chục nghìn đồng đã giúp tôi thoát khỏi vòng lặp tâm lý của công việc văn phòng. Tôi có nhiều ý tưởng hơn và tự nhủ nỗ lực làm việc hơn. Hiện thu nhập tăng lên gấp đôi so với trước, nhưng điều đáng giá hơn là cảm giác chủ động với cuộc sống.

Đôi khi để giải quyết áp lực của công việc trí óc, điều cần làm không phải là suy nghĩ nhiều hơn mà là tạm thời đừng nghĩ gì cả.

Quý Hoài