Tôi tìm đến AI không phải vì họ muốn rời xa con người mà vì đã từng không được lắng nghe 'đủ nhiều'.

"Nhiều người tìm đến AI không phải vì họ thích nói chuyện với máy, mà vì không tìm được một người thật sự lắng nghe.

Trong đời sống, không ít người từng trải qua cảm giác khi chia sẻ nỗi đau thì bị xem là 'làm quá', bị phớt lờ, hoặc thậm chí bị đổ lỗi. Khi đó, AI trở thành một nơi trung lập để họ nói ra suy nghĩ mà không sợ bị phán xét.

Tôi cũng là một trong những người từng trải qua điều đó. AI không chỉ an ủi, mà nhiều lần còn thẳng thắn chỉ ra rằng tôi đang không ổn, cần tìm cách giải tỏa căng thẳng, cần cư xử thế nào để không làm tổn thương người thân dù họ không hiểu mình.

Nhờ vậy, tôi học được cách nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn và giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ xung quanh.



Quan trọng hơn, AI không khiến tôi xa rời cuộc sống. Ngược lại, nó giúp tôi hiểu bản thân và hòa nhập với cuộc sống tốt hơn.



Tất nhiên, AI không phải là giải pháp cho mọi người và càng không nên thay thế việc điều trị chuyên môn khi cần thiết.

Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng với một số người, AI có thể đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ tinh thần tạm thời, đặc biệt trong những lúc họ không có ai bên cạnh.



Câu hỏi có lẽ không nên là 'AI có nguy hiểm hay không', mà là: Chúng ta sử dụng AI như thế nào, và xã hội có đang thật sự lắng nghe những người đang gặp khó khăn tâm lý hay chưa?'



Bởi đôi khi, lý do một người tìm đến AI không phải vì họ muốn rời xa con người

mà vì họ đã từng không được con người lắng nghe 'đủ nhiều'".

Độc giả nickname dinhthitienbctt chia sẻ rằng từng tìm đến AI để trò chuyện và được AI 'gỡ rối' khi gặp vấn đề trong cuộc sống. Qua đó, độc giả này cho rằng sở dĩ nhiều người tìm đến "bác sĩ tâm lý AI" vì không tìm được người chia sẻ, cảm thông, "AI trở thành một nơi trung lập để họ nói ra suy nghĩ mà không sợ bị phán xét", độc giả dinhthitienbctt viết.

Câu chuyện và quan điểm này được viết sau bài Góc khuất 'bác sĩ tâm lý' AI. Trong bài viết trước, một số người đã tìm đến AI như một người bạn tâm giao.

Một khảo sát của MIT Media Lab năm 2025 trên 4.000 người cho thấy những ai sử dụng chatbot quá mức có xu hướng cảm thấy cô đơn hơn so với trước khi bắt đầu dùng - một nghịch lý khi họ tìm đến AI chính vì muốn thoát khỏi cô đơn. Chế độ giọng nói của AI, dù truyền cảm và ấm áp, lại càng kéo người vốn đã dễ tổn thương lún sâu vào vòng lệ thuộc, làm trầm trọng thêm tình trạng cách ly xã hội. Theo chuyên gia Thiện, AI là một công cụ không có cảm xúc thật sự. Dù có thể dựa trên các bài kiểm tra lâm sàng để đưa ra đánh giá bề mặt, AI không thể cảm nhận và thấu hiểu những khổ đau sâu kín của con người - điều vốn là trung tâm của mọi liệu trình trị liệu tâm lý hiệu quả. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người mắc rối loạn lo âu, trầm cảm nặng hoặc tổn thương tâm lý phức tạp.

Hữu Nghị tổng hợp