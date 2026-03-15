Tôi bối rối vì lần đầu làm cha đã sắp đón hai đứa con sinh đôi

Tôi háo hức vì sắp đón hai đứa con chào đời, nhưng cũng từng mất ngủ vì câu hỏi: 'Cả hai cùng khóc thì bế bé nào trước'.

Vợ tôi đang mang thai song sinh, chỉ còn vài tháng nữa là sinh. Càng gần ngày, tôi càng vui vẻ vì rất muốn nhìn thấy hai con chào đời. Bên cạnh đó, tâm trạng đôi lúc lo lắng và bối rối vì lần đầu làm bố, đã làm bố của hai đứa trẻ.

Có đêm tôi giật mình vì câu hỏi "nếu cả hai cùng khóc thì phải bế đứa nào trước".

Vấn đề kinh tế, nhà tôi cũng không quá rộng, kinh tế ở mức vừa phải nên tôi đang băn khoăn không biết cần chuẩn bị những gì là thật sự cần. Có phải cái gì cũng phải mua đôi không? Có món nào có thể dùng chung để đỡ tốn kém và đỡ chật nhà?

Điều tôi lo nhất là những tháng đầu khi hai bé còn nhỏ: chuyện ngủ nghỉ, cho bú, chăm sóc ban đêm... không biết vợ chồng tôi có xoay xở nổi không.

Tôi viết vài dòng này mong những anh chị từng nuôi con song sinh chia sẻ kinh nghiệm về những thứ nên chuẩn bị trước, những sai lầm dễ gặp, và cách sắp xếp việc chăm hai bé cho đỡ rối. Xin cảm ơn rất nhiều.

Khoa