Tội ác trong nhà hàng 300 năm tuổi

MỹĐôi bạn thân hùn tiền mua lại nhà hàng trong toà nhà cổ, nuôi mộng vực dậy hoàng kim của nó nhưng kế hoạch chưa kịp thành công thì âm mưu giết người đã xuất hiện.

Năm 1995, đầu bếp James Webb cùng Guy Sileo hùn tiền mua lại nhà hàng General Wayne Inn ở thành phố Merion bang Pennsylvania. Trước khi, James tiếp quản kinh doanh, nhà hàng 300 tuổi này bị đồn thổi là "có ma" và đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Hôm 26/12/1996, nhân viên mở cửa nhà hàng để chuẩn bị cho ngày kinh doanh mới đã phát hiện thi thể James trên sàn nhà ở tầng 3 với vết đạn trên đầu. Các chuyên gia pháp y xác định James có thể bị bắn vào đêm hôm trước.

Thi thể nạn nhân ở vị trí khuất, cho thấy hung thủ có thể là người quen thuộc địa hình. Cảnh sát loại trừ đây là vụ cướp của giết người do dây chuyền vàng và tiền của nạn nhân vẫn còn trong ví.

Vợ của nạn nhân trở thành người bị tình nghi đầu tiên nhưng cô có chứng cơ ngoại phạm khi ở nhà cả đêm với hai con.

Guy Sileo, người bạn chung vốn mua nhà hàng với James, cũng nằm trong danh sách bị tình nghi vì hai người mua bảo hiểm trị giá 65.000 USD khi kinh doanh nhà hàng. Guy sẽ là người thụ hưởng toàn bộ nếu James qua đời. Theo điều tra, Guy thấy James không hài lòng trong mối quan hệ làm ăn này. James phải làm nhiều việc, trong khi Guy chỉ uống rượu và vây quanh các cô bồi bàn.

Các nhà điều tra phát hiện Guy mua một khẩu Phoenix trong khoảng 3 tuần trước khi xảy ra cái chết của James. Guy sẵn sàng gửi súng kèm bao da đựng cho cảnh sát kiểm tra nhưng kết quả cho thấy đây không phải là súng liên quan án mạng. Guy cho biết vào đêm xảy ra sự việc, đã tham gia bữa tiệc và ở nhà cả đêm với bạn gái.

Trước đó, Guy có uống rượu với James sau khi đóng cửa nhà hàng. Guy và bạn gái đến bữa tiệc, James ở lại làm sổ sách giấy tờ. Felicia, bạn gái của Guy, cũng làm việc tại nhà hàng khẳng định điều Guy nói là sự thật.

Khoảng 2 tháng sau đó, Felicia tử vong tại nhà và được xác định tự sát bằng súng. Felicia chết khiến tiến trình điều tra vụ án bị ảnh hưởng do cô được xem là nhân chứng chủ chốt.

Sau đám tang của James, một nhân viên tìm thấy viên đạn cỡ 25 ly ở bãi đậu xe ở phía bên kia đường của nhà hàng, cùng loại đạn được bắn ra từ khẩu súng nhằm vào James. Các chuyên gia về đạn cũng nhận định, viên đạn được tìm thấy có thể được bắn ra từ súng Beretta cỡ 25 ly, điều này đồng nghĩa với việc James cũng bị bắn chết với khẩu súng này.

Nhiệm vụ của các điều tra viên lúc này là nhanh chóng tìm được khẩu súng Beretta. Nghi ngờ hung thủ có thể vứt súng trong thùng rác gần nhà hàng, cảnh sát tìm kiếm chiếc xe tải thu gom rác và đào bới tất cả để tìm khẩu súng trong 12 tấn rác, nhưng không thu kết quả.

Tuy nhiên, một số nhân viên nhà hàng tiết lộ, Guy từng cầm một khẩu súng ngắn Beretta với kích cỡ 25 ly để khoe với mọi người. Khi cảnh sát hỏi, Guy phủ nhận điều đó.

Guy Sileo hầu toà với cáo buộc Giết người cấp độ 1. Ảnh: Inquirer

Để tìm bằng chứng, cảnh sát nhờ một nhân viên nhà hàng đeo ghi âm bí mật để hỏi Guy về khẩu súng Beretta. Guy đáp: "Không, tôi vứt nó rồi". Như vậy, rõ ràng, Guy đã nói dối cảnh sát.

Bao da Guy nộp cho cảnh sát được chuyên gia pháp y nhận định không chỉ đựng khẩu Phoenix mà cả một khẩu súng khác. Với các vết hằn còn lưu lại ở phần trong bao da, các chuyên gia khẳng định đó là Beretta cỡ 25 ly. Cảnh sát ngay lập tức bắt Guy dù chưa tìm thấy súng.

Các công tố viên cho rằng động cơ chính của Guy khi giết James là vấn đề tài chính. Hai người có chung khoản bảo hiểm được mua khi kinh doanh nhà hàng. Trước khi xảy ra sự việc, nhà hàng làm ăn xuống dốc, James dự định đóng cửa, dừng kinh doanh, còn Guy muốn ôm trọn số tiền bảo hiểm 65.000 USD.

Guy biết các nhân viên sẽ nhớ đến khẩu súng Beretta nên hắn mua một khẩu súng khác để che mắt và chờ cơ hội giết James. Vào đêm xảy ra sự việc, Guy và bạn gái Felicia rời khỏi nhà hàng cùng lúc. Họ hẹn đi tới bữa tiệc nhưng mỗi người tự lái xe tới.

Nhân lúc Felicia không để ý, Guy quay lại nhà hàng giết James, sau đó lái xe thật nhanh đến bữa tiệc trước bạn gái để tạo chứng cớ ngoại phạm. Cảnh sát cũng phát hiện Guy còn phải trả nợ cho cha 100.000 USD, khoản tiền hắn vay để hùn tiền mua lại nhà hàng khi bắt đầu hợp tác cùng James.

Nhà hàng kinh doanh sa sút nên có thể đây là động cơ khiến hắn muốn chiếm khoản tiền bảo hiểm nếu đóng cửa.

Cảnh sát tin rằng Felicia phát hiện ra bạn trai lợi dụng cô làm chứng cứ ngoại phạm cho anh ta nên tự sát vì không thể chung sống với người đàn ông hai mặt như thế.

Năm 2001, Guy bị kết tội Giết người cấp độ 1 và lĩnh án tù chung thân không ân xá.

Hoàng Phong (Theo The Reporter Online, My Life of Crime, Inquirer)