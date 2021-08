Đêm trả thù của thiếu gia mê cờ bạc

MỹTừ Đài Loan đi du học, Mark Wu giao du với đám bạn mê cờ bạc, đốt 70.000 USD bố mẹ chu cấp vào "đỏ đen" và cuối cùng đoạt mạng 3 người bạn vì mâu thuẫn cá độ.

Jason McGuigan, thanh niên 28 tuổi của thành phố Verona, bang Wisconsin kiếm sống bằng việc đánh bạc, nhất là cá cược thể thao. Anh chi hàng nghìn USD cho việc này, thường xuyên khoe đủ trình độ và kinh nghiệm tư vấn cá cược.

Ngày 27/6/2003, cô của Jason ghé qua nhà anh ta để lấy máy tính cũ. Bước vào căn hộ mở cửa, bà cô thấy thi thể Jason trên giường trong phòng ngủ với hai phát đạn 9 mm. Hai người bạn Dustin Wilson và Daniel Swanson chết trong phòng khách.

Hiện trường có một hóa đơn thanh toán một khẩu súng lục Glock dùng loại đạn 9 mm song khẩu súng không ở đó. Chìa khóa mở két an toàn của Jason ở ngân hàng cũng không còn.

Cảnh sát tin rằng Jason là mục tiêu chính của sát thủ, còn hai người bạn mất mạng vì tình cờ đến căn hộ.

Sau khi báo chí đưa tin về án mạng, một phụ nữ cung cấp cho cảnh sát thông tin đáng chú ý. Một ngày trước khi án mạng xảy ra, bà đi qua nhà Jason thấy 3 thanh niên da trắng trong ôtô cãi cọ với thanh niên gốc Á trong xe hơi màu bạc phía sau.

Khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát thấy 3 thanh niên da trắng chính là các nạn nhân.

Jason McGuigan mê cờ bạc khi còn trẻ. Ảnh: Gambling RPM

Nghi phạm được xác định là Mark, 19 tuổi, sinh viên quốc tế ở Đại học Wisconsin đến từ Đài Loan, có cha là doanh nhân giàu có. Mark chưa từng có tiền án hay hành xử bạo lực. Những người biết Mark đều nhận xét anh ta hiền lành, dễ mến.

Vào thời điểm cảnh sát truy tìm, Mark ở thành phố New York để chuẩn bị cho chuyến bay về Đài Loan. May mắn thay, cảnh sát kịp chặn anh ta lại. Mark nói việc một xe bên ngoài căn hộ của Jason là trùng hợp vì nơi đó an toàn. Thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang ở trong căn hộ của mình tại thành phố Madison.

Song dữ liệu của nhà mạng cho thấy điện thoại của Mark xuất hiện ở thành phố Verona vào thời điểm trước khi án mạng xảy ra. Khoảng cách từ Verona tới căn hộ của Mark chừng 50 km. Mark đã thực hiện cuộc gọi lúc 20h16 ngày 26/6/2003 tại Verona.

Tìm hiểu kỹ hơn về Mark, cảnh sát phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy anh ta đam mê đỏ đen. 5 ngày trước khi án mạng xảy ra, Mark đưa cho Jason 1.000 USD để đặt cược vào kết quả một trận bóng chày. Khi trận đấu kết thúc với kết quả theo đúng dự đoán của Mark, anh ta phấn khích vì nghĩ đã thắng 17.000 USD. Nhưng khi liên lạc với Jason để báo kết quả, Mark chết lặng khi Jason nói không đặt cược.

Không ai biết Jason quên đặt cược hay đã đặt cược nhưng lại muốn chiếm đoạt số tiền 17.000 USD, song tình tiết ấy khiến cảnh sát dự đoán Mark căm hận và muốn trả thù. Số liệu ngân hàng cung cấp cho thấy trong vòng 5 tháng gần nhất, Mark đã rút hơn 70.000 USD ra khỏi tài khoản để cá cược.

Mark có hai xe. Ngoài chiếc xe đậu bên ngoài nhà của Jason, anh ta có một xe màu bạc, trùng khớp với mô tả của nhân chứng thấy vụ cãi cọ gần nhà của Jason vào chiều 26/6/2003. Trong xe, cảnh sát thấy tờ hướng dẫn sử dụng súng lục Glock, đúng loại Jason mua.

Kiểm tra thùng rác bên ngoài căn hộ của Mark, cảnh sát thấy đôi dép có vết máu cực nhỏ. Máu đó thuộc về Dustin, nạn nhân trẻ nhất (17 tuổi) trong vụ án.

Cho rằng hung thủ có thể vứt các vật chứng vào thùng rác bên ngoài ngôi nhà của nạn nhân trước khi tẩu thoát, nhóm điều tra huy động cảnh sát truy tìm lộ trình của rác trong thùng. Sau chiến dịch xới tung các bãi rác trong nhiều ngày, họ thấy hộp đựng khẩu súng lục Jason đã mua, có dấu vân tay của Mark.

Ở tuổi 19, Mark Wu bị cáo buộc 3 tội danh Giết người. Ảnh: Gambling RPM

Công tố viên tin rằng ngoài nguyên nhân về số tiền thắng cược 17.000 USD, sự chế giễu của 3 thanh niên này đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Mark. Mỗi khi Mark chất vấn, Jason lại tỏ thái độ thách thức, trong khi đó 2 người bạn phụ hoạ.

Theo cáo buộc, lần cuối cùng, Mark gặp Jason chính là lúc nhân chứng thấy 3 nạn nhân ngồi trong ôtô của Jason, còn Mark lái xe màu bạc phía sau. Khoảng 20h ngày 26/6/2003, Mark đột nhập nhà Jason, lấy hộp đựng khẩu súng lục Glock. Lúc 8h16', anh ta gọi điện thoại cho Jason hỏi thời gian sẽ về nhà.

Nửa đêm, Mark quay lại căn hộ, thấy Jason chưa về nhưng hai người bạn Dustin và Daniel đang ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Ngay lập tức, Mark nổ súng, rồi chờ Jason. Thời điểm này, một giọt máu nhỏ của Dustin văng vào dép của Mark.

Gần 2h sáng hôm sau, Jason trở về nhà và sửng sốt khi thấy Mark đứng trong căn hộ với khẩu súng. Mark yêu cầu trả 17.000 USD bằng tiền mặt, nhưng Jason không có tiền trong nhà. Trong cơn tuyệt vọng, Jason trao cho Mark chìa khóa két tiền ở ngân hàng.

Sau khi nhận chìa khóa, Mark nã đạn vào Jason rồi rời căn hộ. Anh ta ném hộp đựng súng vào thùng rác ở bên ngoài ngôi nhà. Trở về thành phố Madison, hắn ném đôi dép và các hóa đơn thẻ tín dụng vào thùng rác bên ngoài căn hộ. Vào ngày tiếp theo, Mark bay tới New York cùng với cha mẹ để trở về Đài Loan nhưng cảnh sát xuất hiện kịp thời để ngăn chặn.

Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 18/1/2005. Jack đối diện với 3 cáo buộc Giết người cấp độ 1. Nhưng đúng một ngày trước đó, Mark chết do treo cổ trong phòng biệt giam. Cảnh sát nhận định anh ta đã xé gối, áo để kết thành sợi dây.

Hoàng Phong (Theo New York Post, Chicago Tribune, Madison)