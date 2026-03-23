Tôi 20 tuổi rửa xe thuê ở Vũng Tàu, 45 tuổi làm kỹ sư ở Qatar

Năm 18 tuổi tôi trượt đại học, 20 tuổi vào Vũng Tàu rửa xe thuê và đặt câu hỏi: 'Cả đời mình sẽ sống thế này?'.

Khi xem video và bài viết của các bạn trẻ bây giờ về câu hỏi "lỡ cả đời không rực rỡ thì sao", tôi nhớ lại hành trình đã qua của bản thân và những câu hỏi tương tự khi tôi đang ở độ tuổi 20. Xin chia sẻ lại hành trình của tôi như sau:

- Năm 18 tuổi tôi trượt đại học, dù sao nhà nghèo cũng không có tiền học đại học.

- Năm 19 tuổi tôi làm phụ xe, bốc vác cho tổng đại lý gần nhà.

- Năm 20 tuổi tôi vào Vũng Tàu làm rửa xe thuê. Khi đó cũng đặt ra câu hỏi: "Liệu cả đời mình sẽ sống thế này?". Câu trả lời là "Không" và hành động khi đó là ban ngày rửa xe tối 2-4-6 đi học tin học văn phòng và 3-5-7 đi học tiếng Anh.

- Năm 21 tuổi tôi tốt nghiệp bằng giỏi trung cấp vì tính được trung tâm giữ lại làm hướng dẫn viên tin học văn phòng lương cao hơn rửa xe khoảng 2-3 lần.

- Năm 23 tuổi khi đang đi dạy tin học văn phòng, lại hỏi lại bản thân "đời mình sẽ mãi là hướng dẫn viên tin học văn phòng?". Câu trả lời vẫn là "Không", nên vừa đi dạy vừa đi ôn thi lại đại học (sau 5 năm đi làm kiến thức cấp 3 không còn) nhưng may mắn kiếm được thầy luyện thi dạy cả 3 môn Toán - Lý - Hoá và thầy cũng tổng hợp lại toàn bộ kiến thức cấp 3.

- Khi giám đốc trung tâm biết tôi đang ôn thi ngành Công nghệ Thông tin của một trường đại học (CNTT) thì đã nói tôi "bị điên" vì mức lương của tôi khi đó đang cao hơn cả Kỹ sư CNTT mới ra trường (sự thật đúng như vậy).

Nhưng tôi nghĩ về lâu dài mình sẽ thua những người học đại học, nên vẫn quyết tâm ôn thi. Ngày đi cũng là ngày chấm dứt hợp đồng lao động với trung tâm.

Kết quả tôi thi rớt ngành CNTT nhưng đậu nguyện vọng 2 ngành cơ khí của một đại học khác.

- Từ năm 24 tuổi đến 29 tuổi, tôi đi học đại học, buổi tối học thêm văn bằng 2 tiếng Anh.

- Năm 29 tuổi tôi tốt nghiệp đại học bằng khá, bỏ dở văn bằng 2 tiếng Anh nhưng thi chứng chỉ TOEIC đạt 650 điểm.

- Năm 30 tuổi tôi làm việc cho một công ty dầu khí của Việt Nam.

- Năm 38 tuổi có nhà có xe ở Việt Nam.

- Năm 40 tuổi tôi chuyển qua làm việc cho công ty dầu khí đa quốc gia ở nước ngoài.

- Năm 45 tuổi, là nhân viên chính thức cho một tập đoàn năng lượng ở Qatar và đã đưa gia đình sang đây sống được hai năm.

Tôi biết còn rất nhiều người có cuộc sống thành công, rực rỡ hơn tôi rất nhiều. Nhưng ít nhất tôi cảm thấy mình không có gì phải hối tiếc với những gì đã qua.

Chang San