Người dùng chỉ trích bản nâng cấp của ChatGPT

Chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt, các trang mạng xã hội như Reddit đã tràn ngập chỉ trích về mô hình GPT-5 được trang bị trên ChatGPT.

ChatGPT lỗi. Ảnh: Bảo Lâm

Trong buổi livestream kéo dài một giờ hôm 7/8 (ngày 8/8 giờ Hà Nội) để ra mắt mô hình AI mới, CEO OpenAI Sam Altman và đội ngũ của ông đã giới thiệu khả năng và cải tiến của GPT-5 so với phiên bản tiền nhiệm GPT-4o. Tuy nhiên, nhiều người dùng thất vọng vì những cải tiến này được cho là không mang lại lợi ích thiết thực.

Một số người dùng ChatGPT Plus bày tỏ sự thất vọng vì mẫu GPT-5 Thinking chỉ cho phép sử dụng 200 tin nhắn mỗi tuần, đồng thời mất đi quyền truy cập vào các mô hình AI trước đây như o4-mini và o4-mini-high, được cho là đáng tin cậy hơn, vì OpenAI tuyên bố GPT-5 có thể suy luận khi cần. Họ cho rằng việc nâng cấp này đã hạn chế khả năng sử dụng của gói đăng ký trả phí.

Một chủ đề trên Reddit với tiêu đề "GPT-5 tệ hại" đã thu hút gần 3.000 lượt bình chọn và hơn 1.200 bình luận từ những người không hài lòng với mô hình mới ra mắt này. Nhiều người dùng vẫn muốn giữ lại các mô hình cũ hơn như 4o và 4.1, với những ý kiến như: "Tôi nhớ 4.1. Hãy mang nó trở lại" hay "Họ nên để chúng tôi giữ lại các mô hình cũ trong khi sửa lỗi mô hình mới". Một tài khoản bình luận rằng "Tôi thích cách họ trình bày bản demo, nếu có gì sai sót, đừng lo, cứ hỏi lại. Thực tế, tôi sẽ phải chạy 3 lời nhắc cùng lúc và chọn lời nhắc yêu thích của mình, nhưng như vậy thì tốt hơn ở điểm nào?".

Phần lớn các chỉ trích về GPT-5 bắt nguồn từ những lời hứa hẹn quá mức của Sam Altman, người đã thổi phồng mô hình này như thể nó sẽ cách mạng hóa thế giới và cách chúng ta tương tác với AI.

Trước khi chính thức công bố GPT-5, Altman đã đăng một hình ảnh Death Star từ Star Wars với ý nghĩa rằng GPT-5 sẽ là một cuộc cách mạng đột phá từ OpenAI. Tuy nhiên, dù GPT-5 có phá vỡ các điểm chuẩn so với mô hình tiền nhiệm, đây chỉ là một nâng cấp nhỏ so với việc ChatGPT lần đầu ra mắt đã tạo nên làn sóng AI.

Nhiều người dùng báo cáo rằng GPT-5 hoạt động kém hơn 4o, nhưng thực tế mô hình AI mới vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ để biết chắc điều đó có đúng không. Điều chắc chắn là những người đăng ký trả phí của OpenAI cảm thấy bị thiệt thòi bởi phiên bản mới này. Nhiều ý kiến cho rằng công ty cần khắc phục các lỗi như phản hồi chậm và kém chất lượng, nếu không muốn mất đi lượng khách hàng trung thành.

Huy Đức (theo TechRardar)