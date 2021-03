Chiến dịch "Safe Beauty - An toàn cho nhan sắc" tiếp tục quy trình dịch tễ do Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu cố vấn hướng trọng tâm vào ba mục tiêu chính gồm tạo môi trường làm đẹp an toàn, nhân viên an tâm phát huy hết khả năng nghiệp vụ và góp phần ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo, chung tay vì cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Xem thêm về Hệ Thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung tại website thammyvienngocdung.com. Hotline: *3232. Fanpage: NgocDung Beauty.