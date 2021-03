Toà xin lỗi người bị án oan 'quàng cổ'

Long AnBùi Minh Lý, 32 tuổi, được tòa xin lỗi công khai trong hơn 10 phút do kết án oan tội Cướp giật tài sản, bị ngồi tù 865 ngày.

Anh Lý (trái) được đại diện TAND quận Bình Thạnh xin lỗi. Ảnh: Việt Anh.

Sáng 24/3, buổi lễ được TAND quận Bình Thạnh, TP HCM (cơ quan buộc tội oan) tổ chức tại trụ sở UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An - nơi gia đình anh Lý sinh sống, trước sự chứng kiến của chính quyền và người dân địa phương.

"Thay mặt liên ngành tố tụng quận Bình Thạnh, chúng tôi chân thành xin lỗi anh Bùi Minh Lý vì những thiệt hại gây ra cho anh và gia đình", ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Chánh án toà Bình Thạnh nói, sau khi thừa nhận các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử oan sai đối với anh.

Ngoài ra, TAND quận Bình Thạnh sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác của anh Lý như đăng báo xin lỗi, cải chính và thương lượng bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Gương mặt đen nhẻm, vẻ khắc khổ, anh Lý cho biết: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi vì cuộc sống cần mở rộng tấm lòng. Không ai muốn kéo dài những lỗi sai như thế này. Tôi từ nay sẽ bình yên với công việc thợ hồ, lo cho gia đình".

Buổi lễ kết thúc chóng vánh.

Vừa bị tai nạn giao thông phải đi lại bằng nạng, song chị Võ Thị Hồng Oanh vẫn theo chồng đến trụ sở xã từ sáng sớm. "Bởi từ nay anh Lý chính thức không còn hàm tiếng oan nữa", chị nói.

Vợ chồng anh Lý sau buổi lễ xin lỗi công khai. Ảnh: Việt Anh.

Hơn 7 năm trước, tối 19/1/2014, anh Lý trên đường đi đón vợ thì bị hai người dân chặn xe đánh vì cho là "kẻ giật dây chuyền" tại hẻm 818 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Nạn nhân là vợ của một trong hai người này.

Quá trình điều tra và xét xử anh Lý luôn kêu oan, song bản án sơ thẩm ngày 2/7/2015 của TAND quận Bình Thạnh xác định có đủ căn cứ buộc tội. Việc Công an Bình Thạnh không thu được vật chứng, toà đánh giá là thiếu sót nhưng "không thay đổi bản chất vụ án". Từ đó, toà tuyên phạt Lý 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Xử phúc thẩm, TAND TP HCM hủy bản án trên vì cho rằng cấp sơ thẩm không đưa ra được căn cứ trực tiếp để buộc tội bị cáo. Nhiều người làm chứng được triệu tập đến tòa nhưng biên bản chỉ trình bày lời khai của một nhân chứng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Cơ quan điều tra không thu được vật chứng, không cho người bị hại và nhân chứng nhận dạng bị cáo; lời khai của người bị hại và người làm chứng mâu thuẫn, không trùng khớp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xác định hành vi phạm tội của bị cáo...

Sau 7 tháng điều tra bổ sung, Công an Bình Thạnh giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Lý. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, VKS cho phép anh tại ngoại, kết thúc 865 ngày bị giam. Hai năm sau, tháng 7/2018, Công an Bình Thạnh đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với Lý do "hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ buộc tội".

Theo điểm b, khoản 1, Điều 36 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, TAND quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm xin lỗi công khai và bồi thường cho anh Lý do là cơ quan gây thiệt hại ở giai đoạn tố tụng cuối cùng - kết án anh Lý ở phiên xét xử sơ thẩm.

Việt Anh