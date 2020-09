Tòa Mỹ chặn lệnh cấm TikTok của Trump

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn lệnh cấm tải xuống ứng dụng video TikTok do chính quyền Trump áp đặt, vài giờ trước khi lệnh có hiệu lực.

Thẩm phán Tòa án Liên bang Quận Columbia Carl Nicholas hôm 27/9 (sáng 28/9 giờ Hà Nội) ra phán quyết tạm thời dừng lệnh cấm tải xuống theo yêu cầu của TikTok, đồng nghĩa TikTok có thể hoạt động mà không bị gián đoạn ít nhất cho đến khi diễn ra phiên tòa đầy đủ.

Hiện tòa chưa công bố lý do đưa đến quyết định này của thẩm phán Nicholas. Thời gian diễn ra phiên tòa đầy đủ cũng chưa được ấn định.

Logo của ứng dụng video Trung Quốc TikTok bên ngoài văn phòng của công ty tại California, Mỹ hồi tháng 8. Ảnh: AFP.

Phán quyết được đưa ra sau khi TikTok tuần trước đệ đơn yêu cầu thẩm phán ra một phán quyết sơ bộ chặn quy định mới của Bộ Thương mại Mỹ, trong đó buộc Apple và Google gỡ ứng dụng chia sẻ video ngắn này khỏi thị trường Mỹ, cũng như ngăn người đang dùng TikTok cập nhật phần mềm, bắt đầu từ 27/9. TikTok cho biết lệnh cấm ứng dụng nếu được thi hành sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho công ty.

Tại phiên tòa, các luật sư của TikTok lập luận rằng lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và thủ tục tố tụng. Theo luật sư John Hall, ứng dụng này với khoảng 100 triệu người dùng Mỹ, là "phiên bản hiện đại của quảng trường thành phố" và việc dừng hoạt động cũng giống như không cho người dân quyền được phát biểu.

Họ lập luận không có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh các tuyên bố về rủi ro an ninh quốc gia của Trump và cáo buộc Tổng thống hành động vì động cơ chính trị để hỗ trợ chiến dịch tranh cử. Họ cũng cho rằng lệnh cấm là không cần thiết vì các cuộc đàm phán đã được tiến hành để cơ cấu lại quyền sở hữu TikTok nhằm giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia mà chính quyền đưa ra.

Các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đại diện cho Trump phản bác rằng Tổng thống có quyền thực hiện các hành động an ninh quốc gia và lệnh cấm là cần thiết vì TikTok có liên kết với chính phủ Trung Quốc thông qua công ty mẹ ByteDance. Một bản tóm tắt của chính phủ gọi ByteDance là "cơ quan ngôn luận" của Trung Quốc, "thúc đẩy chương trình nghị sự và thông điệp" của Trung Quốc.

Luật sư Daniel Schwei khẳng định bất kỳ mối lo ngại nào về quyền tự do ngôn luận đều "hoàn toàn không liên quan" đến các đặc quyền an ninh quốc gia của tổng thống. "Điều đáng lo ngại ở đây là rủi ro bảo mật dữ liệu và khiến dữ liệu dễ bị chính phủ Trung Quốc truy cập. Đây là mối đe dọa an ninh quốc gia trước mắt nhất, là mối đe dọa ngày nay", Schwei cho hay.

TikTok gần đây đã xúc tiến một thỏa thuận nhằm giúp ứng dụng này tiếp tục được hoạt động tại Mỹ, sau khi Trump hồi tháng 8 ký các sắc lệnh hành pháp buộc ByteDance phải bán lại cổ phần cho một công ty Mỹ, nếu không sẽ phải ngừng hoạt động. Nhà Trắng cáo buộc sự hiện diện của ứng dụng tại Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận giữa TikTok với hai công ty Mỹ gồm hãng công nghệ Oracle và chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart đang được xúc tiến. Theo đó, hai công ty sẽ mua lại tổng cộng 20% cổ phần của một công ty mới mang tên TikTok Global, đặt trụ sở tại Mỹ. Tuy nhiên, Trump hôm 21/9 tuyên bố sẽ không chấp nhận thỏa thuận nếu ByteDance vẫn duy trì quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ.

ByteDance chưa hoàn tất thỏa thuận với Oracle và Walmart do chưa thống nhất được về các điều khoản phân chia cổ phần, cũng như ai sẽ kiểm soát dữ liệu và thuật toán của TikTok.

TikTok hiện là tâm điểm cạnh tranh Mỹ - Trung. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trước đó khẳng định lập luận của Washington về an ninh quốc gia để "đàn áp các công ty Trung Quốc" là "không có căn cứ", nhấn mạnh doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh theo quy tắc quốc tế và luật pháp Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, NPR)