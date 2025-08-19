Tò mò và hoài nghi về thể thức đôi nam - nữ mới ở Mỹ Mở rộng

Thể thức đôi nam -nữ với sự hàng loạt siêu sao từ đánh đơn giúp Grand Slam Mỹ Mở rộng tạo sức hút truyền thông, nhưng cũng gây hoài nghi về khả năng đáp ứng chuyên môn

Mỹ Mở rộng 2025 khởi tranh từ 24/8, nhưng từ bây giờ, ban tổ chức đã đạt được mục tiêu về tiếng vang bằng cách giới thiệu thể thức đôi nam - nữ hoàn toàn mới. Trong suốt hai tháng, sự kiện này đã gây bùng nổ truyền thông tại Mỹ, thổi làn gió mới vào một nội dung vốn bị lãng quên từ lâu.

Ngay từ giữa tháng 6, ý tưởng về sự đổi mới cho giải Grand Slam cuối cùng trong năm đã bắt đầu được bàn luận sôi nổi. Thông thường, ở Mỹ Mở Rộng, nội dung đôi nam - nữ thường là 32 cặp, với chủ yếu là các tay vợt chuyên đánh đôi. Nhưng năm nay, sẽ chỉ có 16 cặp tranh tài vào ngày 20 và 21/8. Không chỉ nhỏ và nhanh - gói gọn trong hai ngày trước khi các tay vợt chuyển sang đánh đơn, thể thức mới này còn hấp dẫn về tiền thưởng, với 1 triệu USD cho đôi vô địch. Mức thưởng này cao gấp 5 lần con số 200.000 USD như thông lệ, và vượt xa cả Wimbledon hay Roland Garros.

Đôi Á quân nhận 400.000 USD, gấp 4 mức 100.000 USD của các năm trước. Vào đến bán kết sẽ mang về 200.000 USD, và tứ kết là 100.000 USD. Các cặp bị loại ngay vòng 1/8 vẫn nhận được 20.000 USD để chia nhau.

Raducanu - Alcaraz là một trong 16 đôi dự thể thức đôi nam - nữ mới tại Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: Tennis Majors

Để hấp dẫn hơn nữa, các trận đấu đôi nam - nữ được thiết kế ngắn hơn, kịch tính hơn, theo thể thức ba set và mỗi set chỉ gồm 4 game, không áp dụng lợi điểm, tie-break diễn ra khi tỷ số là 4-4, và một tie-break 10 điểm cho set thứ ba. Riêng trận chung kết sẽ chơi theo thể thức ba set 6 game, vẫn không có lợi điểm, với tie-break ở tỷ số 6-6 và tie-break 10 điểm cho set quyết định.

Để tạo nên một sự kiện hoành tráng, ban tổ chức đã lọc ra danh sách tinh hoa, quy tụ những tay vợt hay bậc nhất hiện tại. Trong số 16 đôi xác nhận thi đấu, 8 đôi đầu tiên được chọn dựa trên tổng điểm xếp hạng ATP và WTA của các đôi: 7 tay vợt nam hàng đầu ATP và 4 tay vợt nữ trong top 10 WTA, hứa hẹn màn quy tụ đỉnh cao giữa những người hay nhất từ cả hai hệ thống. 8 đôi còn lại nhận suất đặc cách, trong đó có đôi ĐVKĐ người Italy Sara Errani - Andrea Vavassori.

Carlos Alcaraz - Emma Raducanu là đôi gây chú ý nhất. Tay vợt nữ người Anh thậm chí phải lên tiếng giải thích tại một cuộc họp báo trước thềm Wimbledon về tin đồn tình cảm với đồng nghiệp nam Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cặp Raducanu-Alcaraz là một trong số ít cặp giữ nguyên đội hình từ khi công bố vào tháng 6.

Jannik Sinner, người vừa rút lui chỉ sau hơn 20 phút đấu Alcaraz ở chung kết Masters 1000 Cincinnati Mở rộng, sẽ tham gia nội dung đôi nam nữ. Nhưng anh sẽ ghép đôi với Katerina Siniakova (CH Czech) thay vì Emma Navarro (Mỹ) như kế hoạch ban đầu.

Với kết quả bốc thăm hôm 18/8, đôi Alcaraz - Raducanu sẽ ra mắt lúc 1h ngày 20/8 giờ Hà Nội, tại sân Arthur Ashe, gặp Jack Draper - Jessica Pegula - đôi hạt giống số một của giải dựa trên bảng xếp hạng. Nếu thắng, Raducanu - Alcaraz sẽ vào tứ kết, và đấu tiếp ngay trong ngày với cặp thắng từ trận đấu giữa Novak Djokovic - Olga Danilovic và Mirra Andreeva - Daniil Medvedev. Đôi Katerina Siniakova - Jannik Sinner nằm ở nhánh dưới của bảng đấu và chỉ có thể chạm trán Raducanu-Alcaraz trong một trận chung kết giả định.

Các đôi tham gia nội dung đôi nam - nữ của Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: US Open

Cho đến trước khi diễn ra lễ bốc thăm các cặp đấu, nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng đã chứng kiến hàng loạt cái tên rút lui và điều chỉnh. Jasmine Paolini, người vào chung kết Cincinnati, cùng Grigor Dimitrov, Aryna Sabalenka, Alex De Minaur, Katie Boulter, Paula Badosa và Stefanos Tsitsipas đều không tham gia.

Ban đầu không có đại diện Pháp nào được mời, nhưng sau đó, Gael Monfils bất ngờ góp mặt, thay Nick Kyrgios để ghép đôi với Naomi Osaka. Việc lựa chọn Monfils xem ra hợp tiêu chí ban tổ chức, bởi tay vợt kỳ cựu người Pháp nổi tiếng với phong cách biểu diễn và tính giải trí. Djokovic cũng tham gia, ghép đôi với đồng hương Serbia Olga Danilovic.

Trong số các tay vợt chuyên đánh đôi, tay vợt số một thế giới Taylor Townsend sẽ đánh cùng đồng hương Ben Shelton, tạo thành một trong ba đôi toàn Mỹ, bên cạnh Venus Williams, 45 tuổi, trở lại thi đấu cùng đồng hương Reilly Opelka, và đôi Madison Keys - Frances Tiafoe.

Những ý kiến phản đối

Dù thành công về mặt truyền thông và thu hút nhóm khán giả mới bằng cách quy tụ các ngôi sao, khía cạnh thể thao của US Open nội dung đôi nam nữ được các chuyên gia đánh giá là đang bị xem nhẹ. Đôi nam nữ phiên bản 2025 mang dáng dấp của một show biểu diễn hào nhoáng, sinh lợi hơn là một giải Grand Slam thực thụ. Điều này khiến các tay vợt chuyên đánh đôi không khỏi bất bình, khi họ bị gạt ra ngoài lề. Đôi Italy Sara Errani - Andrea Vavassori là cặp chuyên đánh đôi duy nhất góp mặt lần này.

Katerina Siniakova, nhà vô địch Olympic và cựu số một thế giới, không giấu nổi cay đắng. "Khi hai tay vợt đánh đôi hay nhất không được mời, thì chẳng còn gì để nói", cô than thở với Canal+. Đồng đội cùng Siniakova vô địch Wimbledon năm nay, Sem Verbeek nói thêm: "Điểm tích cực là công chúng sẽ sớm được xem các ngôi sao hàng đầu, khi họ có thể dễ tiếp cận hơn. Nhưng trái tim của một tay vợt đôi như tôi đang rỉ máu".

Katerina Siniakova - Sem Verbeek trong trận chung kết đôi nam nữ Wimbledon 2025. Ảnh: AP

Kristina Mladenovic, người không được mời dù sở hữu chín danh hiệu đôi, trong đó có ba ở đôi nam nữ, cũng lên tiếng: "Về mặt chiến lược kinh doanh, đây là ý tưởng tuyệt vời, nhưng cách truyền thông thì tệ hại. Nghe các tay vợt nói họ sẽ vui vẻ, và coi đây là màn khởi động cho Mỹ Mở rộng thật đáng ngại. Grand Slam không phải là nơi để chuẩn bị hay giải trí. Đó là những năm tháng hy sinh. Khi còn nhỏ, bạn mơ ước vô địch một Grand Slam, dù là ở nội dung đôi. Bạn không muốn thấy môn thể thao của mình biến thành một show diễn khổng lồ, dù nó mang lại rất nhiều tiền".

Nicolas Mahut - người vẫn sẽ tham gia nội dung đôi nam cùng Giovanni Mpetshi Perricard - thì cho rằng với thể thức mới, nội dung đôi nam nữ coi như không còn tồn tại, vì anh thấy nó "chẳng liên quan gì đến thi đấu". Theo anh, ban tổ chức nên tuyên bố rằng đây chỉ là một tiết mục trình diễn hỗn hợp trước thềm Mỹ Mở rộng.

"Đây không còn là Grand Slam nữa, mà là một giải đấu biểu diễn. Họ không tôn trọng truyền thống của giải đấu. Khi nói về đôi nam nữ Mỹ Mở rộng, tôi thấy có vấn đề lớn. Không thể xem đây là một danh hiệu Grand Slam. Nhưng họ đã thành công vì mọi người đang bàn tán, có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Về mặt giải trí, tôi muốn xem nó sẽ ra sao, khi người hâm mộ có vẻ đang rất hào hứng".

Các trận đấu vòng đầu tiên

Sân Arthur Ashe

- Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

- Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

- Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz

- Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Sân Louis Armstrong

- Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

- V. Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

- Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

- Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev

Hoàng Thông tổng hợp