Sinner bỏ cuộc, thua nhanh Alcaraz ở chung kết Cincinnati Mở rộng

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner thua cả năm game, rồi bỏ cuộc vì bị ốm, trong trận chung kết với Carlos Alcaraz ở Masters 1000 tại Cincinnati.

Trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn giữa hai tay vợt mạnh nhất thế giới cuối cùng lại kết thúc theo cách khán giả không mong đợi. Sinner thực tế đã cảm thấy không khỏe từ hôm qua. Anh cố gắng thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ khoảng 31°C và độ ẩm 57 %. Tay vợt Italy lộ rõ sự mệt mỏi và không thể tiếp tục sau khi gọi hỗ trợ y tế.

Alcaraz vô địch Cincinnati Mở rộng lần đầu, sau trận chung kết dài hơn 20 phút. Danh hiệu ATP Masters 1000 thứ tám của Alcaraz ở tuổi 22, ngang bằng kỷ lục mà Rafael Nadal từng đạt được ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Đây cũng là danh hiệu Masters 1000 thứ ba của anh trong năm nay, sau các chức vô địch ở Monte Carlo và Rome.

Sinner (trái) và Alcaraz trên bục nhận giải Cincinnati Mở rộng 2025, trên sân Trung tâm ở Ohio, Mỹ hôm 18/8. Ảnh: Reuters

"Tôi không muốn vô địch theo cách này", Alcaraz nói sau trận. "Sinner là nhà vô địch thực thụ và tôi tin rằng sau những lần như thế này, anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Sinner bỏ cuộc ngay trong trận chung kết đồng nghĩa anh đứt chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng. Trước khi rút lui, tay vợt 24 tuổi kịp có bốn điểm winner, nhiều gấp đôi Alcaraz. Tuy nhiên, Sinner mắc tới chín lỗi tự đánh hỏng, còn đối thủ chỉ mắc một lỗi.

Vấn đề sức khỏe khiến Sinner chưa chắc tham dự nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng khởi tranh hôm nay. Anh tìm được tay vợt đánh cặp mới là Katerina Siniakova, sau khi Emma Navarro rút khỏi nội dung này để đánh đơn ở một sự kiện khác.

Trên bảng điểm ATP Race To Turin - bảng xác định ai sẽ là số một thế giới vào cuối năm, Alcaraz tạm dẫn Sinner 1.890 điểm. Tay vợt Tây Ban Nha đã thắng 54 trận và giành sáu danh hiệu, nhiều nhất mùa. Anh nâng thành tích đối đầu với Sinner lên 9-5, trong đó có sáu chiến thắng và hai thất bại trên sân cứng.

Vy Anh