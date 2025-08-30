Tô Hữu Bằng xin lỗi vì lỡ lời

Diễn viên, ca sĩ Đài Loan Tô Hữu Bằng thừa nhận phát ngôn khi tức giận, làm fan tổn thương, hiểu lầm.

Theo Sohu, ca sĩ 52 tuổi chuẩn bị tổ chức đêm nhạc kết hợp họp mặt fan tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/9, cũng là sinh nhật anh. Giá vé VIP là 1.500 tệ (5,5 triệu đồng, bao gồm quyền lợi: được ưu tiên vào hội trường, chụp hình 1-10, tức Tô Hữu Bằng chụp cùng 10 fan một lúc, nhận poster có chữ ký của ca sĩ). Giá vé phổ thông là 911 tệ (3,3 triệu đồng, chỉ được vào hội trường xem nhạc).

Trên các fanpage, nhiều người phàn nàn khó mua được vé VIP, không ít người đề nghị ban tổ chức cho hạng vé phổ thông quyền lợi chụp hình chung với Tô Hữu Bằng.

Diễn viên, ca sĩ Tô Hữu Bằng. Ảnh: Sina

Hôm 29/8, ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Đây là đêm nhạc, không phải lễ hội chụp hình. Tôi bán nghệ thuật không bán thân. Ai không thích nhạc thì đừng đến". Động thái của Tô Hữu Bằng trở thành chủ đề bình luận nổi bật trên Weibo, hàng nghìn ý kiến chỉ trích ca sĩ thiếu lịch sự.

Nhiều người phản bác: "Anh nói không bán thân, tại sao còn đồng ý chụp hình chung với những người có vé VIP". Tài khoản Tuzi nhận 4.000 like khi viết: "Tôi cảm giác có những người nhiều năm trong showbiz, đã quên mất những ngày đầu của họ. Dù sao họ cũng có sức ảnh hưởng, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều có thể tạo ra dư luận".

Trước phản ứng của khán giả, tối cùng ngày, Tô Hữu Bằng đăng trên trang cá nhân thư xin lỗi, cho biết bất ngờ khi ngôn từ của anh gây chú ý mạnh mẽ. Ca sĩ viết: "Trước tiên, tôi xin lỗi vì lời lẽ không thỏa đáng của mình, làm các bạn khó chịu".

Tô Hữu Bằng thừa nhận đăng bài trong lúc tâm trạng không tốt, lúc đó anh hụt hẫng do đọc bình luận tiêu cực của một số người trên fanpage. Có những người không mua được vé VIP nên tẩy chay đêm nhạc, kêu gọi người khác "không được chụp hình cùng thì khỏi đến xem".

Ca sĩ cho biết mong muốn của anh là khán giả đến nghe nhạc, đến vì nghệ thuật chứ không phải chỉ vì "gương mặt già nua" của anh.

Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ đánh thức kỷ niệm khán giả Cổ Cự Cơ (ra sân khấu trước) và Tô Hữu Bằng hát nhạc phim "Tân dòng sông ly biệt" ở liveshow cuối tháng 5. Video: BRTV

Tô Hữu Bằng gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ nhóm Những chú hổ con, hai thành viên còn lại là Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng. Nhóm nổi tiếng ở châu Á cuối thập niên 1980, đầu 1990. Năm 1989, công ty quản lý tổ chức buổi ký tặng fan, thu hút hơn 50.000 khán giả - vượt quá sức tưởng tượng của ban tổ chức bấy giờ, do vậy phải hủy. Sức nổi tiếng của nhóm đánh dấu sự mở đầu của văn hóa thần tượng tại Đài Loan.

Nhóm tan rã giữa thập niên 1990, Tô Hữu Bằng chuyển sang đóng phim, nổi tiếng với Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Những năm gần đây, anh ít đóng phim, chủ yếu tham gia các chương trình thực tế, tổ chức liveshow. Năm nay, anh làm giám khảo cuộc thi âm nhạc Sing! Asia, có Phương Mỹ Chi tham gia.

Như Anh (theo Sohu)