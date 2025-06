Dàn giám khảo đình đám của Sing! Asia

Ca sĩ người Anh Jessie J cũng tham gia nhiều tập. Cô ghi hình dù đang mắc ung thư vú giai đoạn đầu. Ca sĩ là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc, từng vô địch cuộc thi I'm a singer của đài Hồ Nam.

Cô tên thật là Jessica Ellen Cornish, biểu diễn âm nhạc khi 11 tuổi. Đầu năm 2011, ca sĩ gây tiếng vang với bản hit Price Tag. Sau đó, cô liên tục có nhiều ca khúc thành công như Nobody's Perfect, Who You Are, Domino, Bang Bang.

Jessie J gặp nhiều vấn đề sức khỏe từ nhỏ. Cô từng được chẩn đoán mắc bệnh tim khi tám tuổi, bị đột quỵ nhẹ năm 18 tuổi. Năm 2020, cô cho biết bị điếc tạm thời, dừng biểu diễn.

Cô từng hẹn hò Channing Tatum, vũ công gốc Việt Max Pham.