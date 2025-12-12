Trường Đại học Việt Nhật bỏ 10 tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ 10 tổ hợp xét tuyển so với năm nay, gồm nhiều khối có môn Tin.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 11/12 cho biết dự kiến năm 2026 giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ, xét điểm SAT và hồ sơ năng lực của thí sinh (đánh giá và phỏng vấn).

Với xét điểm thi tốt nghiệp, trường sử dụng 25 tổ hợp, gồm hai tổ hợp mới là D11 (Văn, Lý, Anh) và D12 (Văn, Hóa, Anh).

Trong khi đó, 10 tổ hợp từng được dùng ở mùa tuyển sinh 2025 bị xóa sổ, gồm: A02 (Toán, Lý, Sinh), D09 (Toán, Sử, Anh), X02 (Toán, Văn, Tin), X04 (Toán, Văn, Công nghệ nông nghiệp), X06 (Toán, Lý, Tin), X12 (Toán, Hóa, Công nghệ nông nghiệp), X16 (Toán, Sinh, Công nghệ nông nghiệp), X25 (Toán, Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), X26 (Toán, Tin, Anh), X46 (Toán, Tin, Tiếng Nhật).

"Các tổ hợp đó không mang lại hiệu quả", ông Nguyễn Minh Phương, Phó trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Việt Nhật, cho biết. Theo dữ liệu tuyển sinh năm qua, có tổ hợp chỉ có 1-2 em đăng ký, thậm chí không có.

Việc điều chỉnh còn giúp trường Việt Nhật đáp ứng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu số môn chung của các tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, chương trình chiếm tối thiểu 50% tổng số điểm xét.

Danh sách tổ hợp xét tuyển dự kiến của trường Đại học Việt Nhật năm 2026:

Với xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, trường Đại học Việt Nhật quy đổi điểm chứng chỉ sang điểm môn Ngoại ngữ, cộng với kết quả thi tốt nghiệp hai môn còn lại. Cách quy đổi sẽ được công bố sau, theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nếu muốn đăng ký xét tuyển bằng điểm SAT, thí sinh phải có đạt tối thiểu 1100/1600 điểm.

Với xét tuyển phỏng vấn và đánh giá năng lực, thí sinh cần có học lực và hạnh kiểm 5 kỳ đầu THPT đạt khá, điểm trung bình ba năm của hai môn Toán và Văn đạt từ 15 trở lên. Thí sinh tốt nghiệp tại nước ngoài phải có điểm trung bình học tập tối thiểu 2.5/4 hoặc tương đương.

Thí sinh sẽ được tính điểm thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ; tham gia phỏng vấn, viết bài luận hoặc thi trắc nghiệm, tùy từng chương trình.

Chỉ tiêu trường Đại học Việt Nhật năm 2026 dự kiến là 800, cụ thể như sau:

Năm 2025, trường Đại học Việt Nhật tuyển 750 sinh viên cho 9 ngành và chương trình, lấy điểm chuẩn từ 20 đến 22/30.

Học phí gồm hai mức là 25 và 58 triệu đồng một năm, không tăng trong toàn khóa, nếu sinh viên hoàn thành kế hoạch đào tạo chuẩn.

Đại học Việt Nhật tư vấn tuyển sinh ở một trường THPT, tháng 11/2025. Ảnh: Fanpage trường

Dương Tâm