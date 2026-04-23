Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn dừng hoạt động

SCG sẽ tạm dừng hoạt động Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn từ giữa tháng 5, do xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến nguyên liệu đầu vào.

Thông tin được SCG công bố hôm 22/4. Theo công ty con của SCG là SCC - đơn vị sở hữu Hóa dầu Long Sơn (LSP), trong bối cảnh xung đột Trung Đông, công ty đã liên tục tìm cách giảm thiểu tác động trong thời gian qua, bao gồm tìm nguồn nguyên liệu từ các nhà cung cấp thay thế bên ngoài Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, SCC đánh giá tình hình Trung Đông vẫn còn nhiều bất định, tiếp tục gây ra những hạn chế trong việc thu mua nguyên liệu đầu vào, cả về chi phí lẫn tính liên tục của nguồn cung.

Vì vậy, công ty quyết định dừng hoạt động của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn vào khoảng giữa tháng 5. Việc này ước tính sẽ phát sinh chi phí tiền mặt cố định khoảng 250 triệu baht, tương đương hơn 200 tỷ đồng, mỗi tháng.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: LSP

Trong thời gian tạm dừng, LSP sẽ tiến hành các hoạt động bảo trì và đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho dự án cải tạo 500 triệu USD, nhằm bổ sung khí ethane vào danh mục nguyên liệu naphtha (một hỗn hợp hydrocarbon lỏng dễ cháy, không màu hoặc hơi vàng" và propane (là khí không màu, không mùi, dễ cháy, thường được nén thành dạng lỏng LPG).

Trước đó, ngày 10/3, SCC đã gửi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan về kế hoạch tạm dừng hoạt động nhà máy olefin của Rayong Olefins tại Thái Lan và Hóa dầu Long Sơn ở Việt Nam.

"SCC sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và điều chỉnh kế hoạch vận hành để ứng phó với sự bất định đang diễn ra, đồng thời cân nhắc đầy đủ lợi ích của khách hàng và tất cả các bên liên quan", ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành SCC, nêu trong văn bản.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, đặt tại xã Long Sơn, TP HCM. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, gồm nhà máy olefins công suất 1,35 triệu tấn một năm, 3 nhà máy polyolefin tổng công suất 1,4 triệu tấn một năm cùng hệ thống bồn bể, cảng và tiện ích liên quan.

Sản phẩm của LSP là các loại hạt nhựa thiết yếu như polyethylene (PE: HDPE & LLDPE) và polypropylene (PP), cung cấp cho thị trường Việt Nam lẫn xuất khẩu.

Tháng 10/2024, tổ hợp từng tạm dừng hoạt động vì biến động giá dầu và các tác động của Covid-19. Đến tháng 8/2025, LSP tái khởi động, đồng thời triển khai dự án cải tạo với mục tiêu hoàn tất cuối 2027, hướng đến giảm hơn 30% chi phí vận hành, hạ phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Viễn Thông