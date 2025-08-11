Tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD Long Sơn dự kiến hoạt động cuối tháng 8

SCG dự kiến tái khởi động Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) vào cuối tháng 8 do giá dầu thô giảm, giúp cải thiện hiệu quả vận hành.

Kế hoạch được SCG nêu trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2025 mới đây. Quyết định đưa ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt thời gian qua. Hiện dầu Brent giao dịch quanh mức 63 USD một thùng, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và đầu năm lần lượt gần 21% và 12%.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCG đánh giá ngành hóa dầu có dấu hiệu phục hồi trở lại. "Mức chênh lệch giá thành của các sản phẩm hóa dầu cũng bắt đầu cải thiện nhờ chi phí dầu thô giảm", ông nêu.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 7/2008 và trải qua nhiều biến động. Tháng 6/2018, SCG thành nhà đầu tư duy nhất, tăng vốn đầu tư lên hơn 5 tỷ USD, là dự án FDI lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khu vực bồn bể của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Ảnh: LSP

LSP gồm nhà máy thượng nguồn olefin; 3 nhà máy hạ nguồn polyolefin (HDPE, LLDPE và PP) và các hạ tầng liên quan như cụm cảng. Tổ hợp có tổng công suất thiết kế 1,4 triệu tấn hạt nhựa olefin một năm, sản xuất nhiều sản phẩm hóa dầu đa dạng, bao gồm các chất liệu nhựa thiết yếu như polyethylene mật độ cao (HDPE), polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) và polypropylene (PP).

Các sản phẩm của tổ hợp này còn là nguyên liệu cơ bản cho nhiều bao bì, sản xuất nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ôtô...Năm 2024, sau một tháng vận hành thương mại, LSP tạm ngưng hoạt động từ giữa tháng 10 để kiểm soát chi phí và chờ đợi điều kiện thị trường phù hợp.

SCG đồng thời công bố đầu tư thêm 700 triệu USD từ nguồn vốn nội bộ, chủ yếu dành cho việc xây dựng trạm tiếp nhận ethane và cơ sở hạ tầng liên quan. Dự án dự kiến hoàn thành vào 2027, giúp LSP cải thiện chi phí đầu vào và năng lực cạnh tranh, thông qua mở rộng lựa chọn nguyên liệu thô từ 2 lên 3 loại, gồm naphtha, propane và ethane. Ethane còn giúp giảm lượng CO2 trong quá trình sản xuất.

Nửa đầu năm, SCG ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 16.590 tỷ đồng, tương đương 634 triệu USD tại Việt Nam. Kết quả này giảm 1% so với cùng kỳ 2024, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn ổn định tương đối trong điều kiện thị trường biến động.

Viễn Thông