Tổ hợp 'HIMARS phiên bản Nga' lần đầu xuất hiện

Pháo phản lực Sarma, được ví là "phiên bản Nga của HIMARS", lần đầu ra mắt công chúng trong triển lãm quốc phòng tại Arab Saudi.

Nguyên mẫu pháo phản lực Sarma được tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport trưng bày ở Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026, khai mạc ở Arab Saudi ngày 8/2, đánh dấu lần đầu loại khí tài này xuất hiện trước công chúng.

Rosoboronexport cho biết quân đội Nga đã nhận một lô pháo Sarma và đang thử nghiệm thực chiến trong chiến dịch tại Ukraine.

Nga cũng đưa tới triển lãm tổ hợp máy bay không người lái (UAV) Supercam S350 chuyên làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh tự động Planshet-A sử dụng khung thân thiết giáp Atlet. Các khí tài có khả năng kết hợp với Sarma để tạo thành hệ thống trinh sát và tấn công hợp nhất.

Pháo 'HIMARS phiên bản Nga' lần đầu xuất hiện Pháo phản lực Sarma, tháp pháo điều khiển từ xa Ballista và thiết giáp BTR-22 tại triển lãm ở Arab Saudi ngày 8/2. Video: TASS

Sarma là phiên bản tiếp nối của pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch và Tornado-S, có thể dùng các loại rocket dẫn đường và không dẫn đường cỡ nòng 300 m.

Mỗi xe chiến đấu Sarma chỉ có 6 ống phóng thay vì 12 như Smerch và Tornado-S. Điều này giúp giảm đáng kể kích thước và khối lượng tổng thể của xe, cũng như tăng khả năng cơ động trên nhiều loại địa hình. Thua kém về mật độ hỏa lực có thể bù đắp bằng cách sử dụng rocket dẫn đường với độ chính xác cao.

Nhiều chuyên gia so sánh Sarma là "phiên bản HIMARS của Nga" nhờ độ chính xác cao, cùng khả năng triển khai và thu hồi nhanh chóng để tránh bị đối phương phản pháo.

"Pháo Sarma chỉ mất khoảng 3 phút để đi từ nơi trú ẩn đến vị trí chiến đấu, thời gian khai hỏa loạt 6 rocket là 18 giây. Các đặc tính kỹ chiến thuật của Sarma đã được xác nhận trong thực chiến", chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko cho biết.

Pháo phản lực Sarma tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Arab Saudi ngày 8/2. Ảnh: Daryo

Theo ông Korotchenko, Nga phát triển Sarma dựa trên yêu cầu của môi trường tác chiến hiện đại, khi sự phổ biến của máy bay không người lái (UAV) khiến chiến trường dễ theo dõi hơn nhiều so với trước. Điều này đòi hỏi những tổ hợp vũ khí có thể nhanh chóng di chuyển từ nơi trú ẩn đến vị trí chiến đấu rồi rút lui, cũng như tập kích chính xác mục tiêu ở khoảng cách xa.

Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 tại Arab Saudi diễn ra ngày 8-12/2 với hơn 770 đơn vị tham gia trưng bày các giải pháp quốc phòng mới nhất, trong đó có thiết bị quân sự không người lái, cùng những cuộc trình diễn trên không và trên bộ.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, RIA Novosti, AFP)