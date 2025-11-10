Tổ ấm của Huỳnh Đông, Ái Châu ở Canada

Huỳnh Đông - Ái Châu tham quan một nông trại ở ngoại ô Vancouver - nơi gần nhà anh. Diễn viên cho biết sau hơn hai năm sang nước ngoài định cư, cuộc sống vợ chồng anh và con trai - bé Happy - dần ổn định. Anh có thời gian quay về nước, nhận đóng phim trở lại, như tác phẩm Nhà ma xó (đạo diễn Trương Dũng) - ra mắt cuối tháng 10.
Ái Châu cùng con trai 10 tuổi dạo phố ngắm lá thu, dịp lễ Tạ ơn giữa tháng 10. Huỳnh Đông nói càng lớn, Happy càng hiểu chuyện. Vợ chồng anh chọn cách bầu bạn, sát cánh cùng con khi chuyển sang môi trường mới, nhờ đó bé thường xuyên tâm sự với bố mẹ. Cả hai chia đều công việc dạy con. "Không ai nghiêm khắc hơn ai. Nếu tôi có lỡ lớn tiếng với con, cô ấy sẽ là người xoa dịu", anh cho biết.
Gia đình Huỳnh Đông hưởng ứng điệu nhảy gây sốt TikTok trên đường phố Canada.
Happy hiện học lớp năm, đam mê võ, gần đây lên đai xanh Taekwondo. Theo diễn viên, ngoài các bộ môn chính và hoạt động thể chất, cậu bé thích âm nhạc, tự học đàn guitar và piano theo YouTube.
Cuối tuần, vợ chồng anh thường đưa con đi cắm trại, tận hưởng gió trời ở công viên bên hồ Cultus, British Columbia. Địa điểm cách nơi ở của vợ chồng anh khoảng 80 km, hơn một giờ lái xe hơi.
Huỳnh Đông nói bé Happy mê những hàng thông cao vút, cánh rừng xanh mướt, thác nước trắng xóa ở British Columbia. "Trẻ em hòa nhập bầu không khí mới rất nhanh. Tôi chỉ mong con có tuổi thơ giàu trải nghiệm", anh cho biết.
Huỳnh Đông và con trai đùa nghịch với trái bí khổng lồ.
Mỗi chiều, cha con Huỳnh Đông thường rủ nhau đánh cầu lông. Diễn viên nói cậu bé luôn tự hào có bố mẹ là diễn viên, muốn theo đuổi con đường đóng phim. Vợ chồng anh để bé tự chọn hướng phát triển theo đam mê, sở trường.
Huỳnh Đông nói biết ơn vợ dành trọn thời gian chăm sóc con, để anh có cơ hội trở lại với phim trường. Sau khi sinh con, Ái Châu lùi lại làm hậu phương, từ chối nhiều lời mời điện ảnh để chồng thoải mái theo nghề.
Thỉnh thoảng, vợ chồng anh đón những người bạn từ quê nhà sang thăm, như diễn viên Kha Ly (trái). Mỗi khi đoàn nghệ sĩ Bước chân hai thế hệ - chương trình của ca sĩ Dương Đình Trí - sang Canada biểu diễn, Huỳnh Đông, Ái Châu hội ngộ bạn hữu, đưa họ tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố.
Vợ chồng diễn viên tận hưởng mùa hoa anh đào nở ở Vancouver. Huỳnh Đông, 42 tuổi, sinh tại TP HCM, tốt nghiệp ngành diễn xuất Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh) năm 2005. Anh hoạt động trên sân khấu kịch, truyền hình lẫn điện ảnh, đóng đa dạng loại vai, từ hiền lành, khù khờ đến phản diện.
Tên tuổi anh gắn liền các phim Gọi giấc mơ về, Cha rơi, Thiên mệnh anh hùng, Mặt Trời, con ở đâu?, Lật mặt: 48h. Năm 2010, Huỳnh Đông học ngành đạo diễn, sau đó thực hiện các phim Giấc mơ của mẹ, Oán, Dân chơi không sợ con rơi. Sau lần đóng chung phim năm 2011, Huỳnh Đông nên duyên với Ái Châu - Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005. Cả hai kết hôn và sinh con trai năm 2015, tên thân mật là Happy.
Huỳnh Đông (0:23) trong phim Thiên mệnh anh hùng (2012). Video: Đoàn phim cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp