Tổ ấm của Huỳnh Đông, Ái Châu ở Canada

Ái Châu cùng con trai 10 tuổi dạo phố ngắm lá thu, dịp lễ Tạ ơn giữa tháng 10. Huỳnh Đông nói càng lớn, Happy càng hiểu chuyện. Vợ chồng anh chọn cách bầu bạn, sát cánh cùng con khi chuyển sang môi trường mới, nhờ đó bé thường xuyên tâm sự với bố mẹ. Cả hai chia đều công việc dạy con. "Không ai nghiêm khắc hơn ai. Nếu tôi có lỡ lớn tiếng với con, cô ấy sẽ là người xoa dịu", anh cho biết.