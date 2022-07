'Dân chơi không sợ con rơi': Tiến Luật tròn vai cha đơn thân

Diễn viên Tiến Luật gây xúc động với vai cha đơn thân trong phim điện ảnh "Dân chơi không sợ con rơi", dù kịch bản còn nhiều hạn chế.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Teaser "Dân chơi không sợ con rơi" Teaser phim "Dân chơi không sợ con rơi". Video: Lotte

Tác phẩm do Thu Trang - vợ Tiến Luật - làm nhà sản xuất, là dự án điện ảnh đầu tiên anh đóng chính. Đạo diễn Huỳnh Đông và êkíp Việt hóa phim từ kịch bản Instructions not included (2013) của Mexico.



Thuộc thể loại hài - tâm lý, phim có cốt truyện khá đơn giản: Quân (Tiến Luật) - một người đàn ông quen cuộc sống tự do - bỗng nhiên bị Linh, bạn gái cũ (Vân Trang) tìm đến, trao cho đứa bé, nói là con của hai người rồi bỏ đi. Từ đó, anh tập cách làm cha đơn thân, mưu sinh nhiều nghề để bảo bọc con gái - bé Thỏ (Bảo Thi). Nhiều năm sau, khi cuộc sống khá giả hơn, Linh từ nước ngoài trở về, đề nghị đưa con đi cùng cô. Quân đứng giữa hai lựa chọn: chấp nhận cho con rời xa hay làm mọi cách để được ở bên bé Thỏ.

Diễn xuất tròn trịa của hai gương mặt chính - Tiến Luật và bé Bảo Thi - là điểm sáng. Khác vai phản diện trong Nghề siêu dễ - ra mắt hồi tháng 4, vai mới của Tiến Luật ít gây cười. Anh tiết chế lối diễn cường điệu để khắc họa sâu về tâm lý. Nhân vật được xây dựng theo môtíp trưởng thành về tính cách. Đầu phim, Quân được giới thiệu là chàng trai có đời sống tình ái phức tạp, không nhớ nổi những cô gái anh từng hẹn hò. Đối diện trách nhiệm làm cha, Quân từng chùn bước, muốn chối bỏ.

Tiến Luật bên bé Bảo Thy trong phim điện ảnh "Dân chơi không sợ mưa rơi". Ảnh: Thu Thảo

Những đấu tranh nội tâm được diễn viên thể hiện mượt mà. Từ chỗ sợ hãi, nhân vật thay đổi nhờ cảm nhận sự liên kết của tình cha con. Biên kịch giải thích sự chuyển biến của Quân bằng một chi tiết trong quá khứ: anh cũng từng bị mẹ bỏ rơi, sau đó được cha một mình nuôi nấng. Cùng bé Thỏ, anh dần học được cách trân trọng yêu thương, mơ đến một cuộc sống ổn định, có cha và có con.

Đạo diễn khắc họa song song hai trở ngại trong tâm lý nhân vật: sợ làm cha và sợ độ cao. Nhờ Thỏ khích lệ, Quân dần tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Từ đó, khán giả nhận ra không chỉ con gái may mắn có Quân, chính anh cũng học hỏi từ con trên từng chặng đường trưởng thành cùng cô bé.

Tiến Luật và Bảo Thi gây ấn tượng với lối diễn hòa hợp. Cách nhân vật bông đùa, mắng yêu con gái tạo cảm giác tự nhiên nhờ thoại đời thường, gần gũi. Từng đóng Lật mặt 5 (năm 2021, đạo diễn Lý Hải), Bảo Thi có nhiều "đất" diễn hơn trong phim mới. Khuôn miệng tươi cười, ánh mắt lanh lợi của sao nhí chiếm cảm tình người xem trong các góc cận. Ở những tình huống bi kịch, cô bé tương tác khá tốt với các diễn viên khác. Khi buộc lựa chọn, Thỏ bật khóc với cha: "Tại sao con không thể có cùng lúc cả cha lẫn mẹ? Con muốn có cả hai".

Dàn diễn viên phụ đông đảo nhưng được sắp xếp vai hợp lý. Huỳnh Phương đóng vai Tám Mánh - bạn thân Quân, chứng kiến xuyên suốt hành trình làm cha của anh. Lê Khánh tạo tiếng cười duyên dáng trong vai cô giáo dạy bé Thỏ, có tình cảm với Quân. Ngô Kiến Huy - vai đạo diễn tay ngang - có nhiều cảnh tung hứng ăn ý cùng Tiến Luật. Dù là phim remake, tác phẩm được Việt hóa hợp lý khi quay ở miền Tây với bối cảnh nhà sàn, rừng thốt nốt, chùa người Chăm...

Tiến Luật hát rap cùng sao nhí Ca khúc "Trò chơi quan trọng" - nhạc phim "Dân chơi không sợ mưa rơi". Video: Tiến Luật Official

Tạo được sức hút ở phần đầu, kịch bản bị đuối ở nửa sau của phim. Lúc này, biến cố xảy đến với một nhân vật, mở đầu cho các tình huống bi kịch. Đạo diễn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, các nhân vật buộc học cách chấp nhận. Dù vậy, các tình tiết diễn ra có phần gấp rút khiến tâm lý nhân vật chưa được đào sâu. Ở đoạn kết, lối xử lý của đạo diễn chưa thể đẩy cảm xúc lên cao trào, khó lấy nước mắt người xem trong phân cảnh then chốt nhất phim.

Khâu hóa trang cũng là điểm trừ của tác phẩm. Đầu phim, Tiến Luật xuất hiện với ngoại hình có phần già dặn, khó thuyết phục khi vào vai một dân chơi. Huỳnh Phương cũng lộ nhược điểm ở phần tạo hình tuổi trung niên với bộ ria mép giả. Âm nhạc đôi lúc bị lạm dụng để định hướng cảm xúc cho khán giả, tạo sự khiên cưỡng, máy móc.

Mai Nhật