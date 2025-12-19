Tôi không để bạn gái góp tiền xây nhà trên đất của mình

Tôi về quê xây nhà và cũng không yêu cầu em đóng góp, đó là ý kiến tự nguyện của em.

Tôi là bạn trai của tác giả bài viết "Góp 100 triệu xây nhà trên đất người tình để ‘thoát’ cảnh làm ô sin cho con?". Sau khi bạn gái gửi bài cho tôi đọc, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm và ý kiến mà các bạn đã chia sẻ. Nhân đây, tôi xin nói rõ quan điểm của mình để các con, bạn gái và mọi người hiểu thêm.

Tôi và em quen nhau hơn 10 năm. Đó không chỉ đơn giản là tình yêu, mà là tình thương và trách nhiệm tôi dành cho một bà mẹ đơn thân đức hạnh, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Dù cuộc sống có khó khăn, chúng tôi vẫn gắn bó, đồng hành cùng nhau qua những khoảnh khắc đời thường, sau khi cả hai đã trải qua nhiều tổn thương. Hơn 10 năm qua, tôi rất cảm ơn em vì những phút giây hạnh phúc, những tình cảm giản đơn của tuổi trung niên.

Tôi là người sống rất chú trọng đến đời sống tinh thần, tiền bạc không phải là tất cả với tôi. Tôi sẵn sàng chi trả tình phí, mua sắm xe máy cho con em đi học, để có người bên cạnh bầu bạn với tôi. Với tôi, tất cả điều đó đều xứng đáng.

Tôi và em từng sống cùng nhau suốt mấy tháng hè qua nhiều năm, khi các con em về nội, nên chúng tôi hiểu nhau và cùng mơ ước rằng khi về già sẽ rời thành phố, về vườn để chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Con gái em có lý do khi không cho mẹ bỏ tiền ra xây nhà, vì với công việc của em, để làm ra 100 triệu là rất vất vả. Còn con trai và con dâu em, tôi không có ý kiến gì khi các con còn trẻ dạ non lòng. Tôi xuống nhà chơi, chứng kiến và thương em nên tìm cách giúp em, chứ không muốn làm cho các mối quan hệ căng thẳng hơn.

Phương án tôi đưa ra là về quê, sau khi tôi đã cân nhắc mọi việc và cảm thấy rất mệt mỏi vì đã đủ bon chen ở Sài Gòn. Tôi về quê xây nhà và cũng không yêu cầu em đóng góp, đó là ý kiến tự nguyện của em.

Sau khi suy nghĩ, tôi đã nói chuyện với con ruột của tôi. Con đang ở với mẹ và đã đi làm. Con nói nhà của ba có thể bán và cho con một phần tiền mặt là được, không nhất thiết phải cho con cả căn nhà (nhà tôi hiện có giá trị gần 5 tỷ đồng), vì ba còn tuổi già, cần đến tiền. Tuy nhiên, bán đi thì tôi tiếc, chỉ mong giữ lại cho con, nên con tôi nói rằng nếu vậy, con sẽ hỗ trợ ba 100 triệu để ba về quê xây nhà, và ba cho thuê căn nhà hiện tại để có tiền trang trải hàng tháng. Hiện tại con cũng chưa cần nhà riêng, miễn sao ba và dì được hạnh phúc tuổi già.

Bốn công đất hiện tại ở quê tôi đang trồng bưởi, cam và dừa, mỗi tháng đều có thu hoạch. Sức khỏe của tôi và em đều tốt để tiếp tục làm thêm tại vườn. Tôi có lương hưu, em có tiền tiết kiệm. Chúng tôi thương yêu nhau và chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ đối phương nên tôi tin rằng quãng đời còn lại, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc bên em.

