Góp 100 triệu xây nhà trên đất người tình để 'thoát' cảnh làm ôsin cho con?

Anh muốn dẫn tôi về quê - nơi anh có bốn công đất trồng cam và dừa, sống cùng anh tuổi già, không cần đăng kí kết hôn.

Tôi 54 tuổi, là mẹ đơn thân đã 24 năm. Chồng mất khi con trai út của tôi mới ba tuổi. Tôi đưa con gái và con trai vào Sài Gòn sống. Trải qua hơn 10 công việc rất vất vả từ bán xôi đến dọn dẹp nhà theo giờ và tiết kiệm tối đa, tôi mua một căn nhà nhỏ 38 mét vuông và nuôi hai con đều học xong đại học. Nhìn lại thời gian đã qua, tôi thấy thật thương bản thân. Bù lại hai con tôi rất ngoan, con gái đầu học giỏi, thương mẹ, sống trách nhiệm; con trai cũng chăm ngoan.

Mười hai năm trước, tôi quen một anh cũng đổ vỡ hôn nhân, lớn hơn bốn tuổi. Tôi thống nhất không kết hôn, chỉ làm bạn gặp gỡ cuối tuần chia sẻ buồn vui trong cuộc sống để tôi tập trung nuôi hai con và anh đồng ý. Chúng tôi rất thương nhau, kinh tế anh bình thường, là công chức nhỏ ở phường, có căn nhà cấp bốn ở quận 8, TP HCM. Anh hiền lành, đơn giản, nhận lương xong thì gửi cho con anh đang ở với mẹ, mua thịt cá bỏ tủ lạnh cho con tôi. Anh không còn bao nhiêu. Tuy nhiên tôi không lợi dụng anh mà trả lại anh bằng cách khác. Cứ như thế hơn 10 năm qua, chúng tôi dựa vào nhau, sau những mệt mỏi là những phút giây hạnh phúc.

Tình hình hiện tại của chúng tôi như sau: Hai con tôi đã lập gia đình, con gái sống cùng nhà chồng, công việc tốt, con trai và vợ sống cùng tôi và mới sinh cháu gái được 11 tháng tuổi. Từ khi các con sinh con, tôi nghỉ việc hoàn toàn và giữ cháu, đủ tuổi thì các cháu đi học. Con trai rất thương tôi. Tuy nhiên, dù tôi đã cố gắng dung hòa với con dâu nhưng vẫn va chạm và xích mích. Tính con bốc đồng, mỗi lần có chuyện gia đình lại bù lu bù loa trên mạng xã hội nên nhiều người hiểu nhầm tôi sống khó. Nhưng tôi khá vất vả khi chăm cháu, nấu cơm, việc nhà tôi làm hết nhưng không làm vừa lòng các con. Các con đi làm về là ăn cơm, xong rồi đi chơi hoặc ngủ.

Bạn trai tôi nhiều lần tới nhà chơi, thấy vậy nên xót cho tôi và đưa ra hướng đi cho cuộc sống mới. Nhà quận 8 của anh sẽ để cho con anh, nhà của tôi để cho con tôi, anh dẫn tôi về quê nơi anh có bốn công đất đang trồng cam và dừa, muốn tôi về sống cùng anh tuổi già, không cần đăng kí kết hôn. Anh xin về hưu sớm và vẫn có lương hưu hàng tháng. Chúng tôi vẫn có sức khỏe để làm vườn, tự cung tự cấp. Phần mình, tôi tiết kiệm được 450 triệu, không có lương hưu, mỗi tháng chỉ mất khoảng 2,5 triệu cho ăn uống cá nhân nếu khỏe mạnh.

Chúng tôi ngồi tính toán cần phải xây căn nhà nhỏ khoảng 250 triệu ở quê. Với giá tiền này, anh không đủ, cần phải vay mượn thêm. Tôi có suy nghĩ góp vào một trăm triệu cho anh xây nhưng khi nói với con gái, con phản đối không chịu, nói mẹ lấy tiền xây nhà trên đất người khác là không được. Con trai và con dâu thì ủng hộ và nói đi sớm hưởng thụ tuổi già sớm. Có vẻ hai con không muốn tôi ở cùng nữa. Hai con tôi thân thiết với anh 10 năm qua và tính của anh không tính toán thiệt hơn với mẹ con tôi, nhưng 100 triệu đó tôi có thể sống ba năm nên cũng đắn đo. Tình yêu của chúng tôi rất bền chặt, tuổi già tôi mong có anh bên cạnh. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.

Hồng Cẩm