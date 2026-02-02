Lewis Hamilton hẹn hò Kim Kardashian

Tay đua F1 Lewis Hamilton và người mẫu Kim Kardashian được cho là đang tận hưởng mối quan hệ tình cảm kín tiếng, sau chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày ở Anh.

Theo truyền thông Anh, Kim bay sang Anh cuối tuần qua để gặp Hamilton. Ngôi sao truyền hình người Mỹ chỉ lưu lại khoảng 24 tiếng, nhưng lịch trình mang đậm màu sắc lãng mạn. Kim hạ cánh xuống sân bay Oxford bằng chuyên cơ riêng, sau đó đến khu nghỉ dưỡng Estelle Manor - điểm đến yêu thích của giới thượng lưu và người nổi tiếng.

Hamilton tới Estelle Manor khoảng một giờ sau đó, khi bay từ London bằng trực thăng. Hai người dùng bữa tối riêng, trải nghiệm massage dành cho các cặp đôi và ở cùng một phòng trong khu nhà chính. Những người chứng kiến nhận xét không khí giữa họ "rất lãng mạn", dù các vệ sĩ đi cùng luôn giữ khoảng cách.

Lewis Hamilton (phải) và Kim Kardashian trong một sự kiện năm 2021. Ảnh: Daily Mail

Kim có hai vệ sĩ cá nhân, trong khi Hamilton đi cùng một nhân viên bảo vệ riêng. Cả hai cố gắng hạn chế sự chú ý khi rời đi sáng Chủ nhật. Hamilton đi qua cửa chính, còn Kim được đưa ra ngoài bằng lối phụ. Tuy vậy, Kim vẫn bị nhận ra bởi khối hành lý gồm tám vali có khắc tên riêng.

Daily Mail ước tính chi phí cho kỳ nghỉ ngắn này, bao gồm phòng ở và dịch vụ spa, có thể lên tới 120.000 bảng (164.000 USD). Đại diện của Kim và Hamilton chưa bình luận chính thức về thông tin trên.

Trước chuyến nghỉ dưỡng, Kim có mặt tại London để ghé thăm cửa hàng quà tặng cao cấp Selfridges. Cô tỏ ra thoải mái và mỉm cười trước ống kính. Kim từng úp mở về một mối quan hệ mới, dù trước đó nói chưa sẵn sàng hẹn hò vì bận học tập và công việc.

Kim và Hamilton xa lạ gì nhau. Hai người quen biết nhiều năm, từng hiện diện cùng nhau tại các sự kiện thời trang và giải trí. Năm 2014, họ chụp ảnh chung tại lễ trao giải GQ Men of the Year ở London, khi Kim là vợ của rapper Kanye West, còn Hamilton hẹn hò ca sĩ Nicole Scherzinger.

Hamilton cũng từng có mối quan hệ thân thiết với Kanye West. Năm 2015, anh được mời tới nhà Kim - Kanye dự tiệc Phục sinh và tham gia các hoạt động gia đình. Tay đua F1 sau đó nhiều lần xuất hiện cùng gia đình Kardashian - Jenner, trong đó có Kendall Jenner và Kris Jenner - mẹ của Kim. Kris Jenner từng cổ vũ Hamilton tại một chặng đua F1 ở Monaco.

Gần đây, Kim từng úp mở về "một người đàn ông bí mật" trong chương trình The Kardashians trên Hulu. Cô thừa nhận không muốn tiếp tục độc thân và đang xây dựng không gian sống cho người đặc biệt. Trong khi đó, Lewis Hamilton cũng nhiều lần được đồn đoán cùng các nhân vật nổi tiếng, nhưng chưa xác nhận mối quan hệ mới nào.

Hamilton, 41 tuổi, là tay đua F1 người Anh, cùng giữ kỷ lục bảy lần vô địch thế giới với Michael Schumacher. Anh còn có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc và các hoạt động xã hội.

Kim, 45 tuổi, là doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ, nổi tiếng qua chương trình Keeping Up with the Kardashians (Theo chân nhà Kardashian). Cô là người sáng lập thương hiệu thời trang SKIMS, đồng thời có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, với hơn 354 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Kim từng kết hôn với Kanye West và có năm người con, trước khi ly hôn năm 2022.

Hoàng An tổng hợp