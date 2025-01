Tình tiết vàng vụ cháy chung cư 20 tầng ở TP HCM

Nhiều người định kiến nên vẫn nghĩ chung cư chỉ là các căn hộ xếp chồng lên nhau.

"Bảo vệ tìm cách dập lửa và gọi lực lượng chuyên nghiệp đến kịp thời, đây là tình tiết vàng đã cứu sống nhiều người".

Độc giả nickname Hai quach nêu đánh giá như trên, khẳng định yếu tố quan trọng của lực lượng chữa cháy tại chỗ trong vụ chung cư 20 tầng cháy ở Bình Chánh, TP HCM.



19h ngày 15/1, khói lửa phát ra từ tụ điện ở hành lang tầng 3 chung cư Mizuki nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng. Lúc này, bảo vệ chung cư tìm cách dập lửa song bất thành.

Khói lửa bùng lên nghi ngút lan ra các căn hộ khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Chuông báo cháy vang lên làm hàng nghìn người sống trong các căn hộ chạy theo lối thang bộ xuống bên dưới.

Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa tiếp cận nguồn cháy phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy sau khoảng 10 phút".

Độc giả Tri Duc Phan nhận xét: "10 phút xử lý nhanh gọn. Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của tòa nhà và lực lượng PCCC của huyện và TP HCM làm quá tốt.

Sáng hôm 15/1 cũng có vụ cháy trên đường Cách Mạng Tháng Tám - Hòa Hưng, tôi thấy xe chữa cháy của quận và thành phố cũng chạy đến xử lý nhanh gọn. Mong mọi người cẩn thận điện và những vật dễ gây hỏa hoạn. Mọi người vui xuân ăn tết vui vẻ".

'Dù chung cư là nơi có nguy cơ cao nhưng do PCCC được chú trọng, đầu tư theo quy định, tập huấn thường xuyên, có bảo vệ trực nên thực tế đã chứng minh là khá an toàn. Nhiều người do chưa ở chung cư, chỉ ở nhà mặt đất hoặc do có định kiến nên vẫn nghĩ chung cư chỉ là các căn hộ xếp chồng lên nhau, không trang bị hay chuẩn bị về PCCC như đa số các căn nhà mặt đất tại ta hiện nay. Tuy nhiên cũng không được chủ quan, dù là ai cũng phải lưu ý, phòng tránh các nguyên nhân gây cháy nổ dù ở bất kỳ đâu. Tôi nghĩ thế.' (Hải)

Đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết, đám cháy xuất phát từ tụ điện ở tầng 3. Sự cố khiến một bảo vệ hít phải khói bị ngất xỉu được đưa đi cấp cứu đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Khu chung cư Mizuki rộng 26 ha, bao gồm 5 block từ 20 đến 25 tầng với hơn 1500 căn hộ, hoạt động từ năm 2018.

Hữu Nghị tổng hợp