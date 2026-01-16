Tình tiết mới trong 'kỳ án sát hại thiếu phụ' 45 năm trước ở Bình Thuận

Lâm ĐồngNghi phạm trong vụ án giết thiếu phụ 45 năm trước ở Hàm Tân được xác định đã sử dụng hai CMND tên Trần Đình Khôi và Lê Minh Sơn với cùng mẫu vân tay.

VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo HĐND tỉnh này kết quả rà soát, xác minh vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra 45 năm trước tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũ, theo đơn kiến nghị của ông Đỗ Thanh An (con trai nạn nhân).

Sử dụng hai chứng minh nhân dân khi lẩn trốn

Viện cho biết trước đó đã ban hành công văn phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ một số nội dung mà Vụ 2 - Viện KSND Tối cao yêu cầu trả lời đơn ông An. Hiện công an đã xác minh và trả lời.

Theo đó, vân tay in trên chỉ bản và CMND số 260195903 cấp ngày 23/10/1978 của Trương Đình Khôi với vân tay in trên chỉ bản và CMND số 211660848 cấp ngày 22/11/1995 của Lê Minh Sơn là của cùng một người.

Chân dung nghi phạm lúc đang lẩn trốn với tên Lê MInh Sơn. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Con trai nạn nhân yêu cầu phục hồi điều tra

Vụ án xảy ra 45 năm trước tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (Bình Thuận cũ). Ngày 31/7/1980, trên đường đi bẻ bắp trở về, thiếu phụ 26 tuổi Phan Thị Khanh đã bị sát hại, cướp đi 1,6 lượng vàng.

Công an huyện Hàm Tân sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Tê (thầy thuốc nam, nhà cách hiện trường 300 m) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản. Sau 152 ngày bị giam, ông Tê được công an trả tự do vì không có chứng cứ buộc tội.

Trở về trong thân phận bị can, ông cùng gia đình sống trong cảnh tủi nhục, người làng xa lánh. Ông lâm bệnh, qua đời vào năm 1994.

Sau nhiều năm ròng rã tự điều tra, ông Đỗ Thanh An - con trai nạn nhân, biết được ông Trương Đình Khôi (tên thường gọi Trương Đình Chi, sinh năm 1954) mới là hung thủ. Ông An cho rằng Khôi đã rời địa phương sau khi án mạng xảy ra và thay đổi nơi ở tại nhiều nơi, làm lại giấy tờ với tên Lê Minh Sơn.

Từ tố cáo của ông An, cuối năm 2021, Công an Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an đã truy tìm được Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn) khi đang ở tỉnh Phú Yên. Ông ta thừa nhận tội lỗi. Thực nghiệm hiện trường khớp với hồ sơ vụ án năm xưa.

Ngày 17/6/2022, Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê, đồng thời bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho gia đình ông hơn 1,9 tỷ đồng.

Dù vậy, đến nay vụ án vẫn chưa có hồi kết, bởi hung thủ chưa bị xử lý.

Ông Đỗ Thanh An trao đổi với cán bộ Công an Bình Thuận hôm gia đình ông Võ Tê được xin lỗi công khai, ngày 17/6/2022. Ảnh: Việt Quốc

Ông Đỗ Thanh An đã đề nghị các cơ quan tố tụng phục hồi điều tra, truy tố, xét xử hung thủ giết mẹ ông, nhưng Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) cho rằng "không thể xử lý vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự".

Mới đây, tại buổi tiếp công dân của HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông An tiếp tục đề nghị phục hồi điều tra vụ án trên cơ sở các tình tiết mới liên quan đến việc hung thủ đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ để lẩn tránh pháp luật.

Đồng thời, ông yêu cầu cơ quan tố tụng giải quyết các vấn đề bồi thường trách nhiệm dân sự, trong đó có số vàng bị cướp, bởi hiện không có cơ sở để gia đình nạn nhân kiện hung thủ trong khi hung thủ không chịu bất cứ chế tài nào của pháp luật.

Hôm nay, về lý do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành thông báo truy tìm Lê Minh Sơn vào ngày 4/4/1999, kết quả xác minh cho biết việc này nhằm phục vụ yêu cầu xác minh, truy xét, làm rõ các nội dung có liên quan đến đối tượng nghi vấn, đảm bảo yêu cầu điều tra, trong bối cảnh vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra đã lâu; hồ sơ tài liệu còn hạn chế và chưa có căn cứ xác định chính xác hung thủ vào lúc đó.

Hồi tháng 12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Lâm Đồng gửi giấy mời ông Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn), trú tại xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai tới làm việc. Nhưng ông này không có mặt do sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn. Mặt khác, nội dung làm việc đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũ đã thực hiện vào đầu năm ngoái.

VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đánh giá chứng cứ xác minh, xin ý kiến liên ngành tố tụng cấp trên để giải quyết đơn của ông Đỗ Thanh An theo đúng quy định pháp luật.

Tư Huynh