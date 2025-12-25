Tỉnh thành lần lượt công bố lương, thưởng Tết

Mức thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất tính đến 25/12 ghi nhận ở khối doanh nghiệp FDI với 600 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất chỉ 0,1 triệu đồng.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố lần lượt báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp trước ngày 25/12. Qua thống kê ban đầu, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang dẫn đầu về mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất tại nhiều địa phương, trong đó Tây Ninh ghi nhận mức 600 triệu đồng, Khánh Hòa 350 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành, tính đến 25/12: (Đơn vị: triệu đồng)

Tỉnh thành Cao nhất Thấp nhất Bình quân Ninh Bình 260 0,2 6,9 Nghệ An 87 0,2 4,97 Hà Tĩnh 192 0,2 8,4 Khánh Hòa 350 0,5 9,4 Tây Ninh 600 0,1 7,5 Cà Mau 200 0,1 4,5-12,5

Tại Nghệ An, Sở Nội vụ khảo sát gần 7.400 doanh nghiệp cho thấy tiền lương bình quân năm 2025 đạt 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tăng hơn 6% so với năm trước. Mức lương cao nhất tại một số vị trí đạt 87 triệu đồng, thấp nhất 3,45 triệu đồng.

Thưởng Tết Dương lịch cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 0,1 triệu đồng, bình quân 1,85 triệu đồng. Do sản xuất phục hồi, doanh nghiệp tập trung chi thưởng Tết Bính Ngọ với mức bình quân 4,97 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất thuộc về lao động FDI 87 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn Nhà nước 61,4 triệu đồng, doanh nghiệp dân doanh 45 triệu đồng và doanh nghiệp Nhà nước 25 triệu đồng; mức thấp dao động 0,2-3,9 triệu đồng.

Khánh Hòa khảo sát 764 doanh nghiệp với khoảng 62.700 lao động, ghi nhận tiền lương bình quân tháng đạt 12,8 triệu đồng một người một tháng.

Thưởng Tết Dương lịch tại 476 doanh nghiệp bình quân 2,7 triệu đồng; mức cao nhất thuộc về lao động khối dân doanh 176 triệu đồng, doanh nghiệp có Nhà nước góp vốn 50 triệu đồng, FDI 48,5 triệu đồng, doanh nghiệp Nhà nước 40 triệu đồng; mức thấp nhất 0,5 triệu đồng.

Hơn 500 doanh nghiệp tại địa phương này có kế hoạch thưởng Tết Bính Ngọ với mức bình quân trên 9,4 triệu đồng; mức cao nhất thuộc về lao động FDI 350 triệu đồng, tiếp đến là dân doanh 188 triệu đồng và doanh nghiệp có Nhà nước góp vốn 79,6 triệu đồng. Doanh nghiệp có Nhà nước góp vốn có mức thưởng bình quân cao nhất, hơn 16,7 triệu đồng mỗi người.

Nhân viên ngân hàng ở TP HCM trong giờ giao dịch. Ảnh: Thanh Tùng

Thống kê năm 2024 cho thấy tiền lương bình quân cả nước đạt gần 8,9 triệu đồng mỗi tháng. Thưởng Tết Dương lịch 2025 bình quân 1,46 triệu đồng mỗi người; thưởng Tết Ất Tỵ bình quân 7,7 triệu đồng, mức cao nhất lên tới 1,8 tỷ đồng dành cho quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM.

Theo quy định hiện hành, tiền thưởng do doanh nghiệp quyết định căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng phải được doanh nghiệp ban hành và công khai sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Hồng Chiêu - Bùi Toàn