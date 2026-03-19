Bạn gái không mang tiền mỗi lần đi chơi cùng tôi

Cô ấy cho rằng phụ nữ muốn có "giá" thì cần được bạn trai chiều chuộng.

Đọc bài viết "Bạn gái không chia sẻ tình phí với tôi dù chỉ là vé xe, cốc nước", tôi lại nhớ tới người bạn gái cũ đã chia tay cách đây hai năm. Mối tình đó của tôi kéo dài gần một năm. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở thành phố, gia đình cơ bản, bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Còn tôi ở tỉnh lẻ, gia đình làm nông. Ngay từ đầu, sự khác biệt về hoàn cảnh đã khiến gia đình cô ấy không ủng hộ. Chúng tôi cũng đã cố gắng nhưng càng về sau càng thấy khó dung hòa nên cuối cùng chọn dừng lại.

Cô ấy cho rằng phụ nữ muốn có "giá" thì cần được bạn trai chiều chuộng. Vì vậy, mỗi lần đi chơi với tôi, cô ấy không mang theo tiền (cô ấy dùng hai điện thoại, để điện thoại có app ngân hàng ở nhà). Từ ăn uống, đi chơi đến những khoản nhỏ, đều để tôi chi trả. Thực ra lúc đó tôi không thấy vấn đề gì lớn. Có thể vì tôi đã xác định ngay từ đầu là nếu yêu, mình sẽ là người lo phần chi phí nên mọi chuyện diễn ra khá tự nhiên. Tôi không cảm thấy bị ép buộc hay khó chịu.

Nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ sự khác biệt không chỉ nằm ở tiền bạc mà là ở cách mỗi người nhìn nhận về một mối quan hệ. Với cô ấy, việc được chăm lo là điều hiển nhiên. Còn với tôi, một mối quan hệ lâu dài cần sự chia sẻ và đồng hành từ cả hai phía. Khi hẹn hò, phái nam chi trả tình phí là bình thường, bạn gái được chiều chuộng cũng rất bình thường. Nhưng khi một trong hai người có khó khăn hoặc đau ốm, tôi nghĩ người kia cũng nên quan tâm, chia sẻ chứ không phải chỉ nhận mà không biết cho đi.

Chúng tôi chia tay không có cãi vã lớn. Gia đình phản đối chỉ là một phần, còn lại là do những khác biệt nhỏ tích tụ theo thời gian. Sau tất cả, tôi nghĩ chuyện này không có đúng sai, mỗi người một hoàn cảnh, một cách nghĩ, hợp thì đi tiếp, không hợp thì dừng lại. Đơn giản vậy thôi.

Đoàn Hưng