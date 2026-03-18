Bạn gái không chia sẻ tình phí với tôi dù chỉ là vé xe, cốc nước

Tôi và bạn gái quen nhau được hơn hai năm. Từ lúc bắt đầu yêu đến giờ, hầu như mọi lần đi ăn, đi chơi, xem phim hay du lịch ngắn ngày, tôi đều là người thanh toán. Ban đầu tôi không thấy vấn đề gì, vì nghĩ con trai chủ động chi trả cũng là chuyện bình thường. Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhất là ở những khoản chi rất nhỏ. Ví dụ như mua chai nước, vài cái kẹo cao su, tiền gửi xe hay những chi phí lặt vặt khác, tôi vẫn là người trả. Dù là bạn gái đi mua, tôi không đứng gần đó, bạn gái cũng gọi tôi lại trả tiền hoặc chờ tôi đưa ví cho em. Nếu tôi im lặng hoặc chần chừ, bạn gái sẽ tỏ thái độ khó chịu.

Có vài lần tôi thử nói khéo, rằng hai đứa có thể linh hoạt hơn, không nhất thiết lúc nào cũng gọi tôi tới trả, nhất là những khoản lặt vặt nhưng bạn gái không đồng ý. Cô ấy cho rằng trong mối quan hệ yêu đương, con trai chi tiền là điều hiển nhiên, và nếu tôi cảm thấy lăn tăn về những khoản nhỏ như vậy là tính toán.

Ngoài ra, chuyện tặng quà cũng khiến tôi suy nghĩ. Những dịp như sinh nhật, lễ hay đơn giản là khi có dịp đi chơi hay công tác đâu đó, tôi đều chủ động mua quà cho bạn gái. Còn cô ấy rất ít khi có sự chủ động tương tự, hoặc nếu có thì cũng mang tính tượng trưng, nhiều lúc tôi cảm thấy khá qua loa, hời hợt. Tôi không đặt nặng giá trị món quà, nhưng cách cho - nhận khiến tôi cảm thấy dường như bạn gái không để tâm nhiều tới mình thì phải.

Tôi không phải người quá keo kiệt, cũng không phải không có khả năng chi trả nhưng cảm giác lúc nào cũng phải là người đứng ra thanh toán, kể cả những thứ rất nhỏ khiến tôi thấy mối quan hệ này thiếu sự chia sẻ. Điều làm tôi khó chịu hơn là thái độ coi đó là "đương nhiên" của bạn gái. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về cách hai đứa nhìn nhận chuyện tiền bạc. Với tôi, yêu nhau không phải lúc nào cũng phân chia rạch ròi, nhưng cũng không nên mặc định một người phải gánh toàn bộ. Ít nhất, cần có sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau.

Gần đây tôi đã nghĩ đến việc dừng lại nhưng vẫn còn phân vân. Vì ngoài chuyện tiền bạc, hai đứa cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tôi không biết vấn đề này có đáng để kết thúc một mối quan hệ hai năm hay không. Mọi người nghĩ tôi nên tiếp tục hay dừng lại?

Xuân Sơn