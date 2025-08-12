Tình nguyện viên Nga gắn drone đánh chặn lên MiG-29

Nhóm tình nguyện viên Nga dùng dây rút để gắn drone đánh chặn dưới cánh tiêm kích MiG-29, dường như nhằm thử nghiệm loại vũ khí mới này.

Archangel, nhóm tình nguyện viên chuyên phát triển thiết bị bay không người lái (drone) có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga, cuối tuần trước công bố hình ảnh drone đánh chặn gắn dưới cánh tiêm kích MiG-29SMT. Drone được cố định bằng dây rút màu đen, gắn dưới cụm cảm biến cảnh báo radar chiếu xạ của chiếc MiG-29SMT.

Archangel cho biết đang nỗ lực tích hợp drone đánh chặn vào tiêm kích và quyết định lắp vũ khí này lên MiG-29. "Tiêm kích bay nhanh hơn một chút so với tốc độ hành trình của drone đánh chặn", nhóm tình nguyện cho hay, thêm rằng drone đánh chặn của họ có thể đạt tốc độ 350 km/h và tầm bay 50 km.

Tình nguyện viên Nga dùng dây thít gắn drone đánh chặn lên MiG-29 Drone đánh chặn gắn trên tiêm kích MiG-29 bằng dây rút. Video: Archangel

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây vẫn tỏ ra hoài nghi về phương án này. "Tiêm kích MiG-29 không thể phóng drone trong trạng thái buộc như vậy. Cần có thêm nhiều cuộc thử nghiệm để tiêm kích có thể phóng drone đánh chặn", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nêu quan điểm.

Newdick cho rằng khung thân và cánh quạt drone có thể không chịu được sức gió khi tiêm kích bay nhanh. Drone buộc bằng dây rút có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cảnh báo chiếu xạ radar, thậm chí uy hiếp an toàn bay.

Phi công tiêm kích một chỗ ngồi như MiG-29SMT cũng khó lòng vừa lái máy bay vừa điều khiển drone lao vào mục tiêu di động, đặc biệt là các vật thể bay.

Theo Newdick, Nga chưa thể dùng tiêm kích mang drone đánh chặn để chống máy bay không người lái (UAV) hoặc drone đối phương trong tương lai gần. Tuy nhiên, Moskva đang dành nhiều nguồn lực để phát triển drone đánh chặn drone, trong đó có những mẫu phóng từ mặt đất đã triển khai trong thực chiến.

Nguyên mẫu drone đánh chặn Archangel. Video: Archangel

Ukraine cũng đang theo đuổi drone đánh chặn do tình trạng cạn kiệt tên lửa và đạn phòng không. Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 7 ký hợp đồng trị giá 72 triệu USD để mua drone đánh chặn, trong đó đặc biệt chú ý những loại có thể hạ được UAV tầm xa Geran-2 của Nga.

Drone đánh chặn cũng được coi là lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế, đặc biệt khi so sánh với chi phí của tên lửa phòng không. Lực lượng Thiết bị không người lái Ukraine cho biết drone đánh chặn chỉ có giá khoảng 5.000 USD, rẻ hơn hàng trăm lần so với tên lửa phòng không, dù không nêu cụ thể đó là mẫu nào.

