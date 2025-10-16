BỉCơ thủ Frederic Caudron gây bất ngờ khi bỏ lượt cơ sau khi phát hiện trọng tài xử ép đối phương, ở giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới ngày 16/10.

Ở lượt 13, trận đấu bảng N, do hai bi sát nhau, Choi Wan Young có tình huống đục cơ rồi chạm ba băng trước khi trúng bi mục tiêu. Tuy nhiên, trọng tài không cho điểm trong sự ngơ ngác của cơ thủ người Hàn Quốc. Dù cố gắng giải thích , Choi vẫn không thể làm thay đổi quyết định của trọng tài.

Caudron sau đó tiến đến chỗ ngồi của Choi trao đổi rồi quay về cầm cơ. Thay vì tính toán để đánh ghi điểm, anh quyết định đánh a-băng, chỉ trúng một bi, xem như bỏ lượt cơ trao lại cơ hội cho đối phương.

Tình huống 'chơi đẹp' của thiên tài billiards thế giới Tình huống chơi đẹp của Caudron.

Pha chơi đẹp của cơ thủ 57 tuổi nhận được những tràng vỗ tay của khán giả.

Trang World Cup billiards sau đó đăng bài ca ngợi tinh thần thể thao đích thực của Caudron. Ở dưới, một tài khoản phản hồi: "Chuyên nghiệp là phải như vậy, thắng thua là chuyện bình thường.

@Andre Shanssema thậm chí viết: "Người đàn ông đó có tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới, anh ấy là một anh hùng".

Một tài khoản khác cũng phê bình trọng tài vì "vẽ" ra lỗi của cơ thủ Hàn Quốc. "Caudron còn chấp nhận trái đó và trao đổi với trọng tài giám sát nhưng họ không chịu nên ông đã đánh bỏ trái bi thể hiện trình độ và tinh thần thượng võ đúng đẳng cấp thiên tài, nể thật".

Kết quả cuối cùng, Caudron thắng 40-23 sau 21 lượt cơ, đạt hiệu suất 1,905 điểm. Anh qua đó giành ngôi nhất bảng, vào vòng 32 gặp Roland Forthomme. Còn Choi bị loại sau hai trận thua.

Caudron trong trận đấu với Choi Wan Young (Hàn Quốc) tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới ngày 16/10. Ảnh: World Cup billiards

Caudron sinh năm 1968, được ví như "người ngoài hành tinh" của làng billiards 3 băng thế giới. Ông vô địch thế giới hai lần các năm 1999, 2013, bên cạnh 21 lần vô địch World Cup, 13 danh hiệu vô địch châu Âu và 53 lần vô địch Bỉ.

Cơ thủ 57 tuổi đang giữ kỷ lục đường cơ ghi điểm nhiều nhất (28) tại giải đấu ở Brandenburg, Đức ngày 15/4/2013. Ông cũng từng lập kỷ lục thế giới với hiệu suất ghi điểm 6,666 (40 điểm trong sáu lượt cơ), trước khi bị Bao Phương Vinh xô đổ hôm 9/10 tại ở World Cup Antwerp với 40 điểm sau 4 lượt cơ.

World Championship 2025 diễn ra tại Antwerp, Bỉ - từ ngày 14 đến 18/10. 48 cơ thủ được chia 16 bảng, mỗi bảng 3 người, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp top 32.

Bốn cơ thủ Việt Nam cùng 28 cơ thủ thế giới sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp hôm nay. Tại vòng này, các trận đấu diễn ra 50 điểm, không đồng lượt cơ.

Lịch đấu của các cơ thủ Việt Nam hôm nay, theo giờ Hà Nội.

17h: Trần Thanh Lực - Ryuuji (Nhật Bản)

19h30: Trần Quyết Chiến - Beom Yeol Lee (Hàn Quốc)

19h30: Chiêm Hồng Thái - Armin Kahofer (Austria)

0h30 (17/10): Bao Phương Vinh - Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đức Đồng