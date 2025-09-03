Tình hình sản xuất cải thiện hai tháng liên tiếp

Hoạt động sản xuất của Việt Nam cải thiện liên tục hai tháng qua, riêng sản lượng đã tăng 4 tháng liền, theo S&P Global.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8 của ngành sản xuất Việt Nam đạt 50,4 điểm, theo khảo sát mới công bố của S&P Global. Đây là tháng thứ hai liên tiếp PMI duy trì trên mốc 50, tức trạng thái mở rộng.

Đặc biệt, hãng phân tích dữ liệu Mỹ chỉ ra điểm tích cực là sản lượng sản xuất đã tăng tháng thứ tư liên tiếp. Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết các công ty tự tin hơn vào triển vọng trong vòng một năm tới, phần nào dựa trên hy vọng về nhu cầu tăng.

"Với lộ trình thuế quan sắp tới có vẻ ổn định hơn, hy vọng những cải thiện về nhu cầu sẽ thành hiện thực trong những tháng tới, từ đó giúp duy trì tăng trưởng sản lượng của ngành sản xuất", ông nhận định.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất của Bông Bạch Tuyết. Ảnh: Quỳnh Trần

Dữ liệu sản xuất và xuất khẩu do Chi cục Thống kê TP HCM vừa công bố cũng ghi nhận tăng trưởng tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 10,2% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 8 tháng, IIP tăng 6%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tăng 10,1%.

TP HCM sau sáp nhập là trung tâm công nghiệp lớn với 3 mũi nhọn: công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ cao và năng lượng. Đồng thời, chiếm hơn 23% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tám tháng qua, đầu tàu kinh tế xuất hơn 61 tỷ USD hàng hóa, tăng 6,4%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng 9%, đạt gần 65,7 tỷ USD, cho thấy doanh nghiệp mở rộng tăng mua đầu vào để sản xuất thời gian tới.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức nhất định. Ông Andrew Harker lưu ý lượng đơn đặt hàng mới còn giảm, một phần do tác động từ thuế quan. Ngoài ra, một số công ty gặp tình trạng thiếu nguyên vật liệu và chi phí đầu vào tháng qua tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Tại tọa đàm về chính sách thương mại Mỹ cuối tháng trước, các chuyên gia lạc quan nhu cầu thị trường Mỹ với một số mặt hàng tỷ USD như đồ gỗ, dệt may. Song, họ khuyến nghị nhà sản xuất đa dạng hóa đến hai thị trường lớn top đầu khác là châu Âu và Trung Quốc.

GS Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Leonard de Vinci, Chủ tịch mạng lưới kết nối trí thức người Việt toàn cầu AVSE Global, đánh giá các doanh nghiệp Việt đã tận dụng tốt EVFTA,

Nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng khoảng 10%. Do đó, cần tiếp tục tận dụng cơ hội ở thị trường này. Trong khi, Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới xét về sức mua tương đương, lại gần Việt Nam, thuận tiện cho logistics. "Đây là thị trường rất năng động với tốc độ tăng trưởng cao nhất", ông nêu tiềm năng.

Viễn Thông